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У чергах на кордоні з Польщею близько 4000 вантажівок - Демченко
12:50 21.12.2023 |
У чергах на кордоні з Польщею на вʼїзд до України стоять близько 4 тисяч вантажівок.
Про це Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"За інформацією польських прикордонників, станом на ранок очікують в чергах 3900 вантажівок: Шегині - 900, Рава-Руська - 630, Краківець - 590, Ягодин - 1760", повідомив речник.
На кордонні зі Словаччиною станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску «Ужгород» очікувало проїзду 370 вантажівок.
Угорщина: станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску «Тиса» очікувало проїзду 550 вантажівок.
Румунія: станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску «Порубне» очікувало проїзду 900 вантажівок.
Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ - Ягодин".
Серед основних вимог - повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.
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