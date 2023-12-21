У чергах на кордоні з Польщею близько 4000 вантажівок - Демченко

У чергах на кордоні з Польщею на вʼїзд до України стоять близько 4 тисяч вантажівок.

Про це Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"За інформацією польських прикордонників, станом на ранок очікують в чергах 3900 вантажівок: Шегині - 900, Рава-Руська - 630, Краківець - 590, Ягодин - 1760", повідомив речник.

На кордонні зі Словаччиною станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску «Ужгород» очікувало проїзду 370 вантажівок.

Угорщина: станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску «Тиса» очікувало проїзду 550 вантажівок.

Румунія: станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску «Порубне» очікувало проїзду 900 вантажівок.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ - Ягодин".

Серед основних вимог - повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.