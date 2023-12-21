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АНАЛІТИКА

Кубраков обговорив питання блокади польського кордону з новопризначеним міністром інфраструктури Польщі

 

Віцепрем'єр-міністр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков обговорив із новопризначеним міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком у Варшаві блокаду польського кордону.

"Провели першу зустріч із новопризначеним міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком у Варшаві. Обговорювали декілька питань транспортної сфери, але головна тема - розблокування кордону", - написав Кубраков на сторінці у фейсбуці у четвер.

За його словами, українська сторона презентувала ключові цифри та аналітичні дані щодо вантажних перевезень українських і польських перевізників, які свідчать, що проблем, про які говорять протестувальники, насправді немає.

Також, за його словами, обговорювалося питання створення окремої електронної черги для порожніх фур на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

Віцепрем'єр уточнив, що реєстрація в окрему чергу розпочалася з понеділка, проте практичний ефект побачити неможливо, оскільки кордон заблоковано. За даними Кубракова, за добу з Ягодина виїхали три вантажівки.

Він наголосив, що Україна збільшила термін реєстрації для вантажівок на іноземній реєстрації з 20 до 60 діб. Відповідне рішення стало можливим завдяки роз'ясненню Державної митної служби, яке було направлено регіональним митницям.

"Обговорили аргументи та позицію польської сторони. Важливо дійти до єдиного розуміння цифр і даних щодо перевезень та частки ринку, які займають наші та польські перевізники", - написав Кубраков.

Він повідомив, що на тижні має відбутися ще одна зустріч із представниками Польщі в Києві.

Як повідомлялося, польські перевізники розпочали блокаду ПП "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська - Гребенне" 6 листопада, а 22 листопада до протесту долучилася організація Oszukana Wieś ("Ошукане село"), яка заблокувала ПП "Шегині-Медика". Поза блокадою залишилися тільки пункти для пропуску порожнього транспорту і пункти для малотоннажних автомобілів.

Голова гміни Дорогуська розпустив акцію протесту польських перевізників 11 грудня о 14:00 за Києвом, а пізніше відмовився задовольнити нову заяву про протест. Однак 15 грудня місцевий польський суд скасував це рішення, що дозволило протестувальникам відновити блокаду 18 грудня.

Організатори блокади, які вимагають скасування запровадженого з війною "транспортного безвізу" для України, повідомляли, що, згідно з офіційним дозволом місцевої влади, вона триватиме до 3 січня 2024 року. Однак на окремих пунктах уже є дозволи щодо її продовження до лютого, а нова блокада ПП "Дорогуськ-Ягодин", за даними польських ЗМІ, анонсована до березня включно. Українська сторона сподівалася на розблокування кордону після приходу в Польщі до влади на початку минулого тижня нового уряду під проводом Дональда Туска, однак, окрім Дорогуська, цього більше ніде не сталося.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Польща
 

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