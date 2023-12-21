Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримала від Японії $950 мільйонів на відновлення та соціальний захист

10:02 21.12.2023 |

Економіка

 

До держбюджету України надійшло близько $950 млн від Японії в межах проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Фінансування складається з гранту Японії на суму $52,4 млн в межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та позики від японського уряду обсягом $900 млн через проєкт "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

Зазначається, що кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на невідкладні та пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги.

Проєкт INSPIRE фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі $1,2 млрд із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), за підтримки уряду Японії та націлене на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни, покращення доступу до соціальної допомоги та соціальних послуг, а також посилення адаптивності системи соціальної підтримки для ефективного реагування на виклики сьогодення та у майбутньому.

Метою проєкту HOPE є відбудова інфраструктури на постраждалих від бойових дій територіях, на деокупованих та постраждалих регіонах України. Кошти також надаватимуться власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Японія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5516
  0,2311
 0,62
EUR
 1
 41,0664
  0,1445
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5650  0,28 0,75 38,1486  0,31 0,83
EUR 40,9696  0,38 0,94 41,8075  0,36 0,86

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4950  0,16 0,44 37,5100  0,16 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес