Україна отримала від Японії $950 мільйонів на відновлення та соціальний захист

До держбюджету України надійшло близько $950 млн від Японії в межах проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Фінансування складається з гранту Японії на суму $52,4 млн в межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та позики від японського уряду обсягом $900 млн через проєкт "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

Зазначається, що кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на невідкладні та пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги.

Проєкт INSPIRE фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі $1,2 млрд із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), за підтримки уряду Японії та націлене на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни, покращення доступу до соціальної допомоги та соціальних послуг, а також посилення адаптивності системи соціальної підтримки для ефективного реагування на виклики сьогодення та у майбутньому.

Метою проєкту HOPE є відбудова інфраструктури на постраждалих від бойових дій територіях, на деокупованих та постраждалих регіонах України. Кошти також надаватимуться власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту.