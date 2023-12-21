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Єврокомісія запустила три ініціативи для підтримки українських дослідників та інноваторів
09:43 21.12.2023 |
Європейська комісія 20 грудня оголосила про запуск трьох нових ініціатив, що сприятимуть розвитку науково-дослідної та інноваційної співпраці ЄС з Україною.
Про це ЄК повідомила у середу на своєму сайті, пише "Європейська правда".
Згідно з повідомленням, запущено новий офіс Horizon Europe та новий громадський хаб Європейського інституту інновацій та технологій (EIT) у Києві та виділено кошти за програмою Європейської ради з інновацій (EIC) для української спільноти deep tech.
Єврокомісарка з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді Іліана Іванова запустила ініціативи під час дистанційного заходу разом з віцепрем'єр-міністром України Михайлом Федоровим та міністром освіти і науки України Оксеном Лісовим.
Новий офіс Horizon Europe підвищуватиме обізнаність серед українців про можливості участі у спільних науково-дослідних та інноваційних проєктах в рамках програми ЄС з досліджень та інновацій Horizon Europe.
Європейська інноваційна рада (EIC4Ukraine) підтримує українську спільноту deep tech, виділивши 20 мільйонів євро для українських стартапів, щоб допомогти їм розвиватися та інтегруватися в європейську інноваційну екосистему.
Ініціатива, що реалізується європейською мережею асоціацій стартапів, підтримає щонайменше 200 українських стартапів у сфері deep tech, кожен з яких отримає до 60 тисяч євро для подальшого розвитку своєї інноваційної та бізнес-діяльності.
Хаб Європейського інституту інновацій та технологій у Києві слугуватиме єдиним центром для отримання інформації про можливості, що надаються у Європейському Союзі та за його межами. Він надасть українським інноваторам, які залишаються в Україні, доступ до партнерів, ринків, тестових майданчиків, тренінгів та інвестицій. Хаб розміщується на базі Українського фонду стартапів.
У середу Україна також отримала 150 млн євро безповоротного гранту від ЄС для відновлення знищених внаслідок російської агресії критично важливих об'єктів.
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