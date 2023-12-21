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АНАЛІТИКА

США досягли успіху в залученні інвестицій і приватного сектору в Україну - Блінкен

 

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати домоглися «справжнього успіху» в динаміці залучення в Україну зовнішніх інвестицій, а також приватного сектору, що позитивно впливає на розвиток економіки.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками року, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми активно намагаємося залучити в Україну значно більше інвестицій та приватний сектор, щоби вона могла досягти економічного процвітання. І в цьому ми досягаємо справжнього успіху», - зауважив глава американської дипломатії.

За його словами, інвестиції вже активно надходять, база оподаткування зростає, і "Україна все більше спроможна платити за себе".

У цьому контексті Блінкен підкреслив важливість поглиблення в Україні демократичних реформ та боротьби з корупцією, «що необхідно для надходження інвестицій, а також для того, щоб Україна була сильною демократичною державою».

Крім того, він загадав про початок переговорів щодо приєднання України до Європейського Союзу.

«На все це потрібен час. Все це потребує зусиль», - зауважив глава Держдепартаменту США.

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у середу, що Сполучені Штати не полишать зусиль щодо об'єднання міжнародної коаліції на підтримку України.
Ключові теги: США
 

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