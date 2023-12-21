У «Дії» почали-тестувати послугу єПідприємець

Міністерство цифрової трансформації закликає ФОПів долучитися до бета-тестування комплексної послуги єПідприємець у «Дії».

Про це повідомила пресслужба Мінцифри у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Найважливіші послуги для бізнесу в одній онлайн-заяві. Долучайтеся до бета-тесту послуги є-Підприємець. Це як єМалятко, але для бізнесу: 8 послуг, 1 заява, 20 хвилин часу - і ви відкрили бізнес», - ідеться у повідомленні.

Новий сервіс, нагадують у Мінцифрі, об'єднав такі послуги для підприємців:

* державна реєстрація змін до ФОП;

* реєстрація протипожежної декларації;

* державна реєстрація потужності;

* подання інформації про вакансії;

* реєстрація платником єдиного податку;

* реєстрація платником податку на додану вартість;

* відкриття банківського рахунку.

Наразі послуга доступна тільки для власників кафе, салонів і торговельних точок. Згодом кількість категорій буде збільшено.

Як повідомлялося, у застосунку «Дія» запрацювала онлайн-послуга з перереєстрації автотранспорту: легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів.