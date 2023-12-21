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У «Дії» почали-тестувати послугу єПідприємець
23:18 20.12.2023 |
Міністерство цифрової трансформації закликає ФОПів долучитися до бета-тестування комплексної послуги єПідприємець у «Дії».
Про це повідомила пресслужба Мінцифри у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Найважливіші послуги для бізнесу в одній онлайн-заяві. Долучайтеся до бета-тесту послуги є-Підприємець. Це як єМалятко, але для бізнесу: 8 послуг, 1 заява, 20 хвилин часу - і ви відкрили бізнес», - ідеться у повідомленні.
Новий сервіс, нагадують у Мінцифрі, об'єднав такі послуги для підприємців:
* державна реєстрація змін до ФОП;
* реєстрація протипожежної декларації;
* державна реєстрація потужності;
* подання інформації про вакансії;
* реєстрація платником єдиного податку;
* реєстрація платником податку на додану вартість;
* відкриття банківського рахунку.
Наразі послуга доступна тільки для власників кафе, салонів і торговельних точок. Згодом кількість категорій буде збільшено.
Як повідомлялося, у застосунку «Дія» запрацювала онлайн-послуга з перереєстрації автотранспорту: легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів.
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