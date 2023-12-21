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ЄС виділить 20 мільйонів євро для підтримки українських стартапів
23:04 20.12.2023 |
У рамках програми Seeds of Bravery Європейська інноваційна рада виділить 20 млн євро для підтримки українських стартапів.
Про це повідомляє пресслужба міністерства цифрової трансформації.
Зазначається, що у межах програми Seeds of Bravery від Європейської інноваційної ради виділять €20 мільйонів на підтримку української технологічної екосистеми.
"Завдяки проєкту близько 200 українських стартапів можуть отримати €12 мільйонів грантового фінансування. У фокусі - Deep Tech-розробки", - йдеться в повідомленні.
Програма надає 5 видів підтримки з можливістю залучити до €60 тисяч одному стартапу:
* Innovation Services (до 10 тис євро)
* Entrepreneurship (до 25 тис євро);
* Deep Tech Incubation (до 25 тис євро);
* Rebuilding Ukraine (до 25 тис євро);
* Deep Tech Scale-Up (до 50 тис євро).
У міністерстві додають, що вже зараз ви можете долучитися та отримати грант до €10 тисяч. Ці гроші можна буде спрямувати на покращення бізнес-моделі, бізнес-плану або ж розробку стратегії зростання.
Крім цього учасники пройдуть навчання з просування проєктів та виходу на міжнародні ринки, а також інтеграцію української інноваційної екосистеми в європейську мережу.
Більше дізнатися про умови відбору та подати заявку можна тут.
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