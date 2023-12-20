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АНАЛІТИКА

Рекламний медіаринок в Україні за рік виріс на 77%, але до відновлення ще далеко

17:33 20.12.2023 |

Економіка

 

Рекламний медіаринок України у 2023 році збільшився на 77% після торішнього провалу, але все ще на третину менший, ніж до початку повномасштабної війни. Про це йдеться у дослідженні Всеукраїнської рекламної коаліції (ВРК).

Найбільше цього року виріс ринок радіореклами - на 160% до 865 млн грн, це вже більше, ніж у 2021-му. У 2024 році, за прогнозами, його обсяг перетне позначку 1 млрд грн.

Реклама в інтернеті також відновилася до "довоєнного" рівня, хоча зростання там було скромніше - 78% до 12,8 млрд грн. В першу чергу його забезпечили банерна реклама, оголошення в соціальних медіа, rich media, цифрове відео (включаючи Youtube) та influencer-маркетинг. В 2024 році зростання має продовжитися, але динаміка сповільниться до 15-20%.

Рекламний медіаринок в Україні за рік виріс на 77%, але до відновлення ще далеко

 

Реклама на телебаченні у перший рік повномасштабної війни просіла на 80% і поки що відновилась тільки частково - на 49% до 3,9 млрд грн. Але у другому півріччі темпи пожвавилися й на наступний рік зростання може сягнути 60-65%.

Реклама в пресі у перший рік повномасштабної війни просіла на 79% і цього року виросла зовсім трохи - на 4% до 357 млн грн. У 2021 році цей показник був у чотири рази більшим. Відновлення цього ринку наступного року відбуватиметься так само повільно.

Як розвиватиметься ситуація реклами більшою мірою залежатиме від Збройних Сил України та успіхів на фронті.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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