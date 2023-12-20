Україна отримала грант від ЄС на 150 мільйонів євро

Україна отримала 150 млн євро безповоротної фінансової допомоги від Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Грантове фінансування допоможе забезпечити пріоритетні заходи з відновлення критично важливих об'єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ, зокрема транспортної інфраструктури, комунальних об'єктів і послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Залучені кошти є частиною угоди між Україною та ЄС про фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)".

Зазначається, що другий транш обсягом 100 млн євро очікується вже у першому кварталі 2024 року. Кошти буде спрямовано як на фінансування заходів з відновлення, так і на підтримку малих фермерських господарств й інших представників сільського господарства.