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Україна отримала грант від ЄС на 150 мільйонів євро
15:46 20.12.2023 |
Україна отримала 150 млн євро безповоротної фінансової допомоги від Європейського Союзу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"Грантове фінансування допоможе забезпечити пріоритетні заходи з відновлення критично важливих об'єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ, зокрема транспортної інфраструктури, комунальних об'єктів і послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Залучені кошти є частиною угоди між Україною та ЄС про фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)".
Зазначається, що другий транш обсягом 100 млн євро очікується вже у першому кварталі 2024 року. Кошти буде спрямовано як на фінансування заходів з відновлення, так і на підтримку малих фермерських господарств й інших представників сільського господарства.
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