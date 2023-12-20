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АНАЛІТИКА

Зростання ВВП у листопаді сповільнилося до 4%, за 11 міс. оцінюється в 5,5% - Мінекономіки

13:18 20.12.2023 |

Економіка

 

За попередніми оцінками Міністерства економіки, зростання ВВП у листопаді 2023 року, порівняно з листопадом минулого року, становить близько 4%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У міністерстві зазначають, що у листопаді 2023 року майже місячне блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону було основним негативним фактором для виробників-експортерів та виробників, залежних від доставки автомобільним транспортом імпортної сировини.

Водночас робота українського морського коридору дозволила частково компенсувати втрати в економіці внаслідок блокади польсько-українського кордону.

«В першу чергу, цим скористались виробники аграрної і металургійної продукції, підприємства з видобування металевих руд та залізничні перевізники. За нашими оцінками, позитивні фактори у листопаді дещо переважили баланс впливу на ВВП і в підсумку, за попередніми оперативними оцінками Мінекономіки, спостерігалося зростання ВВП на рівні 4%», - зазначила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

У підсумку за січень - листопад 2023 року зростання економіки оцінюється на рівні 5,5% проти відповідного періоду торік.

Також у листопаді уповільнилося зростання споживчих цін - до 0,5% за даними Держстату (після 0,8% у попередньому місяці). Загалом річні темпи інфляції і далі сповільнювалися - з 5,3% у попередньому місяці до 5,1% у листопаді. Це навіть менше, ніж в деяких країнах Євросоюзу.

Міністерство наводить дані Євростату, згідно з якими споживча інфляція в листопаді в річному обчисленні в Чехії становила 8%, Угорщині - 7,7%, Ісландії - 7,4%, Словаччині та Румунії - по 6,9%, Польщі - 6,3%, Хорватії та Болгарії - по 5,5%.

«Наразі помірна динаміка зростання споживчих цін є зіставною із рівнем інфляції в європейських країнах, чиї економіки не зазнають шоків війни. Це додаткове підтвердження цілісності і стабільності функціонування вітчизняної економіки. Поточний інфляційний тренд та чинники, що його формують, свідчать про виправданість очікувань щодо низької інфляції», - підсумувала Свириденко.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України поліпшив прогноз зростання реального ВВП із 2,9% до 4,9% у 2023 році.
 

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