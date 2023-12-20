Програма TAPAS завершує роботу в Україні, її проєкти буде передано під мандат DTA

Проєкт "Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах" (TAPAS) завершує роботу в Україні. Незавершені проєкти буде передано під мандат проєкту "Підтримка цифрової трансформації" (DTA), у рамках якого передбачено виділення $150 млн протягом п'яти років, повідомив керівник напряму електронних сервісів USAID/ UK aid проєкту TAPAS Анастас Бойко на презентації проєкту в Києві у вівторок.

За його словами, фінансування в рамках проєкту DTA втричі перевищує розмір фінансування в рамках проєкту TAPAS, завдяки якому було досягнуто значного прогресу в цифровій трансформації в Україні.

"Проєкт (DTA - ІФ-У) передбачає фінансування в сумі $150 млн. Якщо порівнювати з TAPAS, це втричі більше. Сьогодні вже говорили, що завдяки довірі, яку нам вдалося сформувати в рамках TAPAS, завдяки ефективності, яку ми змогли показати, зараз ми виходимо на нові обсяги і завдання значно складнішого і відповідальнішого рівня", - заявив керівник напряму електронних сервісів USAID/ UK aid проєкту TAPAS.

Бойко уточнив, що проєкт "Підтримка цифрової трансформації" (DTA) був офіційно зареєстрований 6 грудня, але його операційна діяльність розпочнеться навесні 2024 року.

Раніше повідомлялося, що посол США Бріджит Брінк на Diia Summit оголосила про виділення $150 млн на підтримку цифрової трансформації. За її словами, кошти буде надано протягом п'яти років через проєкт "Підтримка цифрової трансформації" на створення ефективних цифрових екосистем і підтримки економічного зростання, прозорого відновлення та впровадження нових цифрових послуг для громадян і бізнесу, що мають антикорупційний ефект.

Проєкт "Підтримка цифрової трансформації" (DTA) фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Програмою допомоги з міжнародного розвитку від уряду Великої Британії (UK Dev), зазначається в описі проєкту на сайті Eurasia Foundation.

Метою проєкту DTA є підтримка цифрової трансформації України для досягнення трьох основних цілей: економічного відновлення, прозорого відновлення та демократичного врядування під час війни та після її завершення. Разом ці цілі спрямовані на створення інклюзивної, прозорої та ефективної цифрової екосистеми, стимулювання економічного зростання, вдосконалення адміністративної ефективності та розвитку відносин між громадянами та Урядом в Україні, йдеться в тексті.

Проєкт DTA виконується консорціумом на чолі з Фондом Євразія, до складу якого входять: Офіс ефективного регулювання BRDO, Фонд Східна Європа, Інститут аналітики та адвокації, Київська школа економіки, Open Contracting Partnership, SocialBoost, Трансперенсі Інтернешнл Україна та Women in Digital Transformation.

Реалізація проєкту TAPAS в Україні розпочалася в листопаді 2016 року. За його підтримки зокрема було оновлено портал і мобільний застосунок "Дія", створено 17 нових електронних послуг.