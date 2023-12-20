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Мінфін України очікує до кінця 2023 року ще $3,3 млрд зовнішнього фінансування

12:49 20.12.2023 |

Економіка

 

Україні завдяки злагодженій співпраці з міжнародними партнерами вдалося залучити з початку 2023 року вже понад $39 млрд зовнішнього фінансування порівняно з $32,1 млрд за весь минулий рік, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"До кінця поточного року допомога донорів сягне близько $42,3 млрд", - наведено його слова в релізі Мінфіну в середу після зустрічі, що відбулася напередодні, з керівниками центральних банків країн G7, керівництва Європейського Союзу, МВФ і Світового Банку.

Марченко також зазначив, що потребу України в зовнішньому фінансуванні 2024 року вдалося скоротити з початкових $41 млрд до $37,3 млрд завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень, а також скорочення всіх капітальних видатків держбюджету.

Глава Мінфіну наголосив, що у 2024 р. пріоритетними завданнями для фінансування є військова кампанія та соціальна підтримка, перше забезпечуватиметься винятково за рахунок внутрішніх надходжень бюджету, а для фінансування другого Україна розраховує на допомогу партнерів.

Названий Марченком бажаний обсяг зовнішнього фінансування у 2024 році, включно з грантами, підтверджено в матеріалах Міжнародного валютного фонду (МВФ) за підсумками другого перегляду програми EFF. "Підтримка з боку офіційних донорів залишиться основним джерелом фінансування дефіциту наступного року", - наголосив фонд.

Він зазначив, що чисте фінансування завдяки розміщенню облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), хоча й значно менше, але також залишиться важливим джерелом фінансування і становитиме $3,8 млрд за базовим сценарієм.

"Чиста емісія на внутрішньому ринку (Net domestic market issuance) і використання необтяжених депозитів також слугують важливим амортизатором потрясінь, і їх легше швидко збільшити порівняно із зовнішнім фінансуванням. Однак ризики, пов'язані з цим планом фінансування, значні, і важливо, щоб гарантоване зовнішнє фінансування надавалося своєчасно", - зазначив МВФ.

Згідно з матеріалами другого перегляду програми EFF, від США очікується надходження $8,5 млрд, від Японії - $2 млрд, від Великої Британії - $1 млрд, а ще $20,4 млрд - від ЄС, Канади та Японії.

Марченко раніше уточнював, що Україна розраховує отримати 2024 року від ЄС до бюджету EUR18 млрд у рамках обговорюваної Ukraine Facility сумарним обсягом EUR50 млрд на 2024-2027 роки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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