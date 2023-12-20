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АНАЛІТИКА

Україна переглянула потребу в фінансовій допомозі: треба на $4 млрд менше

10:24 20.12.2023 |

Економіка

 

Україна переглянула потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік. За останньою оцінкою Міністерства фінансів, державі треба не $41 млрд, як вважалося раніше, а $37,3 млрд, сказав міністр Сергій Марченко.

"Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік вдалося зменшити з $41 млрд завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів. Скорочено всі капітальні видатки держбюджету. У 2024 році ключовими задачами є військова кампанія та соціальна підтримка. І якщо оборона і безпека фінансуються виключно за рахунок внутрішніх доходів бюджету, то для забезпечення потреб соціальної сфери, ми розраховуємо на допомогу міжнародних партнерів", - сказав Марченко під час онлайн-виступу на зустрічі фінансового блоку Великої сімки (G7).

Цю суму верифікували експерти Міжнародного валютного фонду.

За 2023 рік Міністерству фінансів України вдалося залучити вже понад $39 млрд зовнішнього фінансування. За останні дні року допомога донорів має сягнути близько $42,3 млрд.

Проте президент Володимир Зеленський під час пресконференції у вівторок висловив упевненість, що "партнери не підведуть".

Зеленський додав, що, крім США, є багато інших країн, які готові підставити Україні плече: Бельгія, Данія, Корея, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Франція, Німеччина, Швеція, Японія.

"Це потужний базис, якщо у нас будуть ризики. Ми будемо розраховувати на ці суми. Це багаторічна допомога на різні цілі - хтось на гуманітарні речі, хтось - підтримка економіки, соціальні виплати, але й дуже велика сума - це мілітарі допомога. Я впевнений у наших партнерах", - сказав президент.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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