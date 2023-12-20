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АНАЛІТИКА

Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу

09:27 20.12.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів на засіданні 19 грудня ухвалив постанову про затвердження Порядку функціонування Державної системи онлайн-моніторингу.

Про це повідомляє пресслужба Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Порядок визначає правила функціонування та експлуатації, перелік користувачів та обсяг прав доступу для різних користувачів Державної системи, а також порядок її взаємодії з організаторами азартних ігор та КРАІЛ.

А також визначає структуру Державної системи, вимоги для авторизації та до захисту інформації, яка обробляється в ній.

Голова КРАІЛ Іван Рудий зазначив, що затвердження Порядку є першим кроком до побудови важливого IT-рішення у сфері регулювання гемблінгу.

Порядок функціонування Державної системи онлайн-моніторингу - це нормативно-правова основа для створення Державної системи, яка допоможе:

* контролювати фінансовий обіг грошей у сфері азартних ігор;
* отримувати або передавати інформацію в режимі реального часу від відповідного грального обладнання;
* отримувати та зберігати інформацію про прийняті ставки, виплачені виграші, здійснені виплати та інші операції;
* захищати інформацію від втрати, розкрадання, спотворення, підробки, несанкціонованих дій щодо її знищення, модифікації та копіювання.

"Тобто, така система дасть змогу зупинити ухилення від сплати податків та забезпечить реалізацію Принципів відповідальної гри", - додав Рудий.
За матеріалами: EnKorr
 

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