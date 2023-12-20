Уряд затвердив компенсацію громадам, які мали вагому частку «військового» ПДФО

Кабінет Міністрів затвердив компенсацію громадам, які мали вагому частку "військового" податку на доходи фізосіб (ПДФО).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"19 грудня на засіданні уряду затверджено механізм розподілу додаткової дотації за жовтень - грудень 2023 року тим місцевим громадам, у яких військовий ПДФО становить значну частку у структурі надходжень від цього податку", - йдеться в повідомленні.

Водночас усі місцеві громади, які в жовтні - листопаді 2023 року зазнали зменшення доходів (не враховуючи "військовий" ПДФО), отримають також фінансову компенсацію. Розмір компенсації буде таким, що їхні доходи стануть еквівалентними тим, що були за аналогічний період минулого року.

У Мінфіні нагадують, що, відповідно до законодавства України, доходи військовослужбовців підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (ПДФО), і відповідні суми податку утримуються з їхніх заробітних плат. Однак, сума утриманого ПДФО одразу компенсується військовослужбовцям назад за рахунок коштів з державного бюджету. Це означає, що на практиці у військовослужбовців не зменшуються нарахування через сплату податку. Тобто вони отримують своє грошове забезпечення у повному обсязі.

Відповідно до ухваленого закону щодо перерозподілу "військового" ПДФО, отриманий додатковий ресурс у 2024 році у розмірі 96,3 млрд грн буде спрямовано до спецфонду держбюджету на конкретні цілі. 45% для виробництва та закупівлі спецтехніки і обладнання (безпілотники, морські дрони) - адміністрації Держспецзв'язку. 45% - Мінстратегпрому для виконання програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, впровадження нових технологій та для виготовлення продукції оборонного призначення.10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО.

Як повідомлялося, ресурс місцевих бюджетів на 2024 рік становитиме сумарно понад 279 млрд грн. Від ПДФО місцеві бюджети отримають орієнтовно 225 млрд грн.