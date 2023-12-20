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США виділяють Україні $150 мільйонів упродовж п'яти років - на цифрову трансформацію
17:38 19.12.2023 |
Сполучені Штати виділять 150 млн доларів упродовж п'яти років на подальшу цифрову трансформацію України.
Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк у виступі на Diia Summit, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Я хочу оголосити про нову главу у партнерстві США та України у цифровій трансформації - інвестицію у 150 млн доларів США протягом п'яти років для програми цифрової трансформації», - сказала Брінк.
Вона додала, що ці кошти виділяються в розвиток уже докладених зусиль для створення цифрової інфраструктури та оцифровку процесів розвитку малого і середнього бізнесу та бізнесового середовища в Україні.
Брінк зазначила, що цифровізація вже допомагає Україні звільнитися від минулого з його неефективним урядуванням. На її переконання, «це новий чіткий приклад для непрозорих країн, що прогрес можливий».
«Дія та «Прозоро» - наріжні камені української цифрової трансформації - були розроблені за підтримки USAID. Ці надійні цифрові рішення не лише сприяли значній економії коштів, а й забезпечили прозорість і підзвітність, докорінно змінивши спосіб взаємодії уряду зі своїми громадянами. Однак роботи попереду ще досить багато. Ми повинні продовжувати докладати зусиль для посилення цифровізації і прозорості не лише для українців, а й для партнерів та інвесторів, які хотіли б інвестувати у ваше майбутнє», - підкреслила Брінк.
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський під час Diia Summit заявив, що кожен з понад 130 онлайн сервісів в застосунку «Дія» забезпечує чесність і прозорість, а також унеможливлює отримання хабарів посадовими особами.
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