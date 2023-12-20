Фінансові новини
- |
- 20.12.23
- |
- 00:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін призначив нового голову Держлісагентства
16:42 19.12.2023 |
Кабінет міністрів призначив Віктора Смаля головою Державного агентства лісових ресурсів України.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 19 грудня, повідомляє пресслужба Кабміну.
До цього призначення Смаль з 2021 року обіймав посаду заступника голови Держлісагентства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а з травня поточного року був тимчасово виконуючим обов'язки його голови.
Він очолив відомство після того, як Кабінет міністрів призначив колишнього голову Державного агентства лісових ресурсів Юрія Болоховця гендиректором держпідприємства "Ліси України".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада розгляне призначення голови Рахункової палати попри застереження послів «Великої сімки»
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Генштаб просить мобілізувати ще 500 тисяч бійців, для цього треба знайти 500 мільярдів
|В українській владі зароджується «нова олігархія» - Business Insider
|Заступник голови Нацполіції пішов у відставку після скандалу про російський паспорт дружини і зв'язки з криміналом
|В Україні продовжує знижуватися частка тих, хто вважає, що справи розвиваються в правильному напрямку, - КМІС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Держава закупить понад 1000 пікапів для ЗСУ. На це виділили майже 1,75 млрд грн
|Нафтогаз завершив планову інтеграцію обл- і міськгазів
|Уряд затвердив компенсацію громадам, які мали вагому частку «військового» ПДФО
|«Нафтогаз» отримав рішення британського суду для стягнення з Росії $5 мільярдів за активи в Криму
|США виділяють Україні $150 мільйонів упродовж п'яти років - на цифрову трансформацію
|Кабмін призначив нового голову Держлісагентства
Бізнес
|Компанія Маска програла суд у Швеції на тлі страйку працівників свого заводу
|Apple перейде на акумулятори для iPhone індійського виробництва
|Норвезькі профспілки підтримали шведських колег у страйку проти Tesla
|Dacia Duster: кросовер еволюціонував у нове покоління
|Аналіз крові покаже, як швидко старіють наші органи
|AMD представила нові чипи для завдань ШІ: Instinct MI300X та Instinct M1300A для ЦОД та Ryzen 8040 для ноутбуків
|Поставки Tesla до Швеції можуть бути заблоковані