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АНАЛІТИКА

Кабмін призначив нового голову Держлісагентства

16:42 19.12.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів призначив Віктора Смаля головою Державного агентства лісових ресурсів України.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 19 грудня, повідомляє пресслужба Кабміну.

До цього призначення Смаль з 2021 року обіймав посаду заступника голови Держлісагентства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а з травня поточного року був тимчасово виконуючим обов'язки його голови.

Він очолив відомство після того, як Кабінет міністрів призначив колишнього голову Державного агентства лісових ресурсів Юрія Болоховця гендиректором держпідприємства "Ліси України".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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