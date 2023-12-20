Кабмін призначив нового голову Держлісагентства

Кабінет міністрів призначив Віктора Смаля головою Державного агентства лісових ресурсів України.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 19 грудня, повідомляє пресслужба Кабміну.

До цього призначення Смаль з 2021 року обіймав посаду заступника голови Держлісагентства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а з травня поточного року був тимчасово виконуючим обов'язки його голови.

Він очолив відомство після того, як Кабінет міністрів призначив колишнього голову Державного агентства лісових ресурсів Юрія Болоховця гендиректором держпідприємства "Ліси України".