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Показник офіційного безробіття в Україні знизився до чергового мінімуму

15:51 19.12.2023 |

Економіка

 

Кількість зареєстрованих безробітних у листопаді скоротилася до 95,4 тисячі, серед яких 71,4 тисячі - жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ.

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 89,8 до 39,8 тисячі осіб.

Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) у листопаді становить 49,4 тисячі (скорочення за місяць на 6,0 тисячі). Навантаження одне вільне місце становить 2,0.

Офіційне та реальне безробіття

За прогнозом Кабінету міністрів, рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці у 2024 році складе 18,7%, а кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років - 12,3 млн осіб. Таким чином, шукатимуть роботу понад 2,5 млн осіб.

Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів. Водночас, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги з безробіття з 1000 гривень до 1500 гривень. Біженці отримуватимуть 2500 гривень.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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