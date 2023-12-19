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АНАЛІТИКА

В Україні видали перший е-сертифікат про походження деревини: чому це важливо

15:43 19.12.2023 |

Економіка, Україна

 

В Україні видали перший електронний сертифікат про походження деревини через ЕкоСистему - національну платформу, де зібрано всі адміністративні екопослуги для бізнесу і всю екологічну інформацію для громадян. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Ще чотири пакети документів вже подано підприємствами в електронному вигляді для отримання сертифікатів.

Рішення замінити паперові сертифікати на електронні ухвалили, щоб спростити процедуру для чесного бізнесу та водночас унеможливити маніпуляції з боку "чорних лісорубів", пояснив міністр Руслан Стрілець.

Раніше для підтвердження легальності деревини, яку вивозять з України, підприємства фізично збирали документи та подавали їх на оформлення, а потім забирали сертифікат у паперовому вигляді.

Зараз це можна зробити онлайн. Оформлений таким чином документ автоматично потрапляє в електронний реєстр, який легко перевірити на митниці.

Це унеможливлює випадки підробки сертифікатів.

"Цифровізація у лісовому секторі є тим єдиним ефективним інструментом, який дозволить запобігти незаконним вирубкам лісів та непрозорості ринку деревини, а ще усунути корупційні ризики. Жоден кубометр лісу не повинен "сховатися" десь за підробленими документами. Тому ми створюємо сервіси, які дадуть можливість повністю простежити обіг деревини від місця заготівлі до її реалізації на експорт", - наголосив Руслан Стрілець.

У травні 2023 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про реалізацію в Україні експериментального проєкту щодо видачі лісорубного квитка та сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів у електронній формі.

Строк дії проєкту визначили до 1 червня 2025 року. Далі, оцінивши його ефективність, буде ухвалено рішення щодо подальших дій.

До грудня цього року подання документів на експорт деревини здійснювалося лише за наявності паперового сертифіката. Із січня 2023 року в Україні видано понад 72 000 сертифікатів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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