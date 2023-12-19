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АНАЛІТИКА

Проєкт «Е-резидентство» буде запущено в I кв. 2024 року, «єАкциз» - у 2025 році, - Федоров

14:41 19.12.2023 |

Економіка

 

Мінцифри планує запуск проєкту "Е-резидентство" в першому кварталі 2024 року, тоді як "єАкциз" буде запущено лише з 2025 року, повідомив віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах Diia Summit.

"Плануємо запуск «Е-резидентства» в першому кварталі 2024 року. Це вже фінальна стадія. Усі закони вже ухвалено, нормативно-правові акти ухвалено, наразі завершується лише розробка, технічні речі. І я думаю, кілька місяців - і будемо запускати", - сказав Федоров.

За його словами, розробка "єАкцизу" триває, але його запуск планують не раніше, ніж через рік. "Думаю, тестування системи почнеться, можливо, у травні-червні 2024 року", - сказав Федоров.

Раніше повідомлялося, що Кабмін затвердив механізм отримання «Е-резидентства» в Україні.

Мінцифри відкоригувало список країн, підприємці яких будуть першими e-резидентами в Україні: до нього увійшли Словенія, Індія, Пакистан і Таїланд.

Також повідомлялося, що закон із поправками до Податкового кодексу та низки інших законів про особливості оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів (Е-резидентство) набув чинності 1 квітня 2023 року. Під час роботи "Е-резидент" сплачуватиме 5%-й податок від доходів у межах ліміту ФОП 3-ї групи, а понад ліміт - 15%, але лише за зовнішніми контрактами з експорту послуг.

З 1 квітня Національний банк України надав право електронним резидентам (Е-резидентам) відкривати поточні рахунки в банку, реалізувавши норму закону від 6 жовтня 2022 року "Про особливості оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів".

Над проєктом "Е-резидентство" Мінцифри працювало з 2019 року.

"Е-резидент" - це особливий статус іноземного громадянина в Україні, який відкриває йому доступ до інформаційно-консультаційних сервісів, спрощує процедури отримання адміністративних послуг та укладення цивільно-правових угод. Він також дає змогу дистанційно заснувати бізнес у країні.

Зазначалося, що на першому етапі проєкту можна буде зареєструватися лише у формі ФОП, але в майбутньому буде створено можливості і для реєстрації юридичних осіб у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Масштабний антикорупційний проєкт із Державною податковою службою - електронний акциз та електронна марка - було анонсовано Мінцифри ще 2021 року. Зазначалося, що їхнє впровадження суттєво спростить процес замовлення, обліку та оплати марок для виробників та експортерів, а українці зможуть перевірити відповідність акцизних марок онлайн. У рамках першого пілота планувалося впровадити єАкциз і єМарку для алкогольної продукції. Прогнозувалося, що проєкт допоможе посилити контроль за обігом підакцизних товарів на державному рівні, створить дієвий механізм із боротьби з фальсифікованими або незаконно ввезеними на територію України підакцизними товарами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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