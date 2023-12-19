Українським морським коридором пройшло вже 302 судна з 10 млн тонн експорту - Кубраков

Українським коридором у Чорному морі вже експортували 10 мільйонів тонн продукції до 24 країн світу.

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Х.

Вантажі з України експортували 302 суден.

"З початку роботи ми збільшили товарообіг продукції з 278 тисяч тонн за перший місяць до майже 5 мільйонів тонн", - зазначив міністр.

Він додав, що попри систематичні атаки на портову інфраструктуру, порти прийняли під завантаження 337 суден, які пройшли коридором.

"Вдячні нашим Збройним Силам та міжнародним партнерам, які допомагають нам забезпечити роботу Коридору в умовах військової агресії", - резюмував Кубраков.