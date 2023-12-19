Кількість кредитів за програмою портфельних держгарантій у листопаді зросла на 18,6% за зростання обсягу на 40% - Мінфін

Банки в листопаді видали 625 кредитів за програмою державних гарантій на портфельній основі, це на 18,6% більше, ніж у жовтні, повідомило Міністерство фінансів.

Згідно з інформацією на його сайті, обсяг виданих кредитів зріс порівняно з жовтнем на 0,8 млрд грн, або на 40% і становив 2,8 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, 1,4 млрд грн, що на 0,4 млрд більше, ніж минулого місяця.

"У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 31 523 кредити на загальну суму 99,1 млрд грн", - констатували у відомстві.

Уточнюється, що станом на 1 грудня цього року 29 банків-кредиторів обслуговують 18 264 кредити на суму 64,2 млрд грн. Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 30,5 млрд грн. Це близько 70% від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд грн).

Як і раніше, за кількістю кредитів під держгарантії, що обслуговуються станом на 1 грудня поточного року, продовжує лідирувати ПриватБанк: 12 595 кредитів (місяцем раніше - 12 045) на загальну суму понад 22,8 млрд грн (22,04 млрд грн), що становить 71% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку.

Другим за кількістю таких кредитів є Ощадбанк - 2 439 кредитів (2 329) на загальну суму понад 10,1 млрд грн (10,0 млрд грн), або 84% від ліміту банку.

Третім у топі банків є Укргазбанк: у листопаді він обслуговував 680 кредитів (656) на 7,32 млрд грн (7,04 млрд грн), або 55% ліміту банку.

Далі йде ПУМБ - 522 позики (516) на 5,2 млрд грн (5,13 млрд грн), або 82% ліміту, й Укрексімбанк - 343 кредити (334) на 5,11 млрд грн (5,13 млрд грн), або 49% ліміту.

До другої п'ятірки за обсягом обслуговуваних кредитів увійшли: ПроКредит Банк - 536 кредитів (529) на 3,286 млрд грн (87% ліміту), ОТП банк - 287 кредитів (289) на майже 2,09 млрд грн (91% ліміту), Райффайзен Банк - 299 кредитів (374) на 2,07 млрд грн (67% ліміту), банк "Восток" - 37 кредитів (36) на 974 млн грн (92% ліміту) та Креді Агріколь Банк - 92 кредити (88) на 872 млн грн (96% ліміту).

У третій п'ятірці Банк Кредит Дніпро - 88 позик на 648 млн грн (60%), Піреус банк - 41 кредит на 597 млн грн (вичерпано 70% ліміту), ТАСкомбанк - 47 кредитів на 568 млн грн (47%), Банк "Альянс" - 53 кредити на 552 млн грн (68% ліміту) і банк "Південний" - 15 позик на 288 млн грн (72% ліміту).

Близькі до вичерпання ліміту МТБ: 18 кредитів на 261 млн грн, або 97% від ліміту банку, Комінбанк - п'ять позик на 110 млн грн, або 98% від ліміту, і "МІБ" - 12 позик на 61 млн грн, або 93% від ліміту.

Повністю вичерпали ліміт банк "Грант" (п'ять позик на 87 млн грн), банк "Український капітал" (один кредит на 33 млн грн), Правекс банк (один кредит на 2 млн грн) і Банк інвестицій та заощаджень (два кредити на 7 млн грн).

У відомстві уточнили, що в обласному розрізі за обсягом кредитів лідерами є Київ - 1 723 на суму 5,9 млрд грн, Дніпропетровська область - 1 547 на 4,9 млрд грн, Київська область - 1 164 на 4,6 млрд грн і Львівська область - 1 516 на 4,3 млрд грн.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених держгарантіями на портфельній основі, обслуговуються у сільському господарстві - 6 868 на загальну суму 34,9 млрд грн, оптовій і роздрібній торгівлі, ремонті транспортних засобів - 6655 на 14,5 млрд грн, переробній промисловості - 2215 на 9,5 млрд грн, а також транспорті, складському господарстві, поштовій і кур'єрській діяльності - 973 на 2,1 млрд грн.







