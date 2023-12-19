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Пропускають по кілька вантажівок за годину: яка ситуація на КПП «Дорогуськ - Ягодин»
13:49 19.12.2023 |
На знову заблокованому пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" на кордоні з Польщею в бік України пропускають по кілька вантажівок за годину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
"У бік України фактично за годину учасники цієї блокади пропускають по кілька транспортних засобів. Натомість у бік Польщі польська сторона не приймає жодного вантажного транспортного засобу", - сказав Демченко.
Водночас, за його словами, рух для автобусів, які слідують в обидва боки, не блокується.
Блокада кордону
Нагадаємо, польські перевізники з початку листопада розпочали страйк на кількох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Вони вимагають, щоб ЄС скасував із нашою країною "транспортне безвіз".
Минулого тижня у понеділок протестувальники припинили блокаду на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ".
Однак вчора польські перевізники знову заблокували цей пункт пропуску на кордоні з Україною.
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