ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для подальших інвестицій в економіку України

Керівники Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалили резолюцію про збільшення капіталу банку на 4 млрд євро, довівши його до 34 млрд євро. Відповідне рішення ухвалили для забезпечення подальших інвестицій у економіку України.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що додатковий капітал буде використано для забезпечення стійких інвестицій у реальну економіку України, як під час війни, так і у період відновлення, а також допоможе підтримати пріоритети ЄБРР у всіх країнах, де він працює.

Так, завдяки збільшенню капіталу ЄБРР продовжить щорічні інвестиції в Україну у розмірі близько 1,5 млрд євро у воєнний час, а також збільшить свою підтримку до 3 млрд євро щороку після початку реконструкції.

Збільшення капіталу набуде чинності 31 грудня 2024 року, а виплати розпочнуться з початку 2025 року.

Це третє збільшення капіталу в історії ЄБРР після відповідних рішень у 1996 та 2010 роках. У травні цього року керівники банку визнали, що підтримка України має бути найвищим пріоритетом ЄБРР - зараз і в майбутньому - водночас гарантуючи, що він може продовжувати слідувати своїм стратегічним пріоритетам і в інших країнах.