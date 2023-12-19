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АНАЛІТИКА

ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для подальших інвестицій в економіку України

10:51 19.12.2023 |

Економіка

 

Керівники Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалили резолюцію про збільшення капіталу банку на 4 млрд євро, довівши його до 34 млрд євро. Відповідне рішення ухвалили для забезпечення подальших інвестицій у економіку України.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що додатковий капітал буде використано для забезпечення стійких інвестицій у реальну економіку України, як під час війни, так і у період відновлення, а також допоможе підтримати пріоритети ЄБРР у всіх країнах, де він працює.

Так, завдяки збільшенню капіталу ЄБРР продовжить щорічні інвестиції в Україну у розмірі близько 1,5 млрд євро у воєнний час, а також збільшить свою підтримку до 3 млрд євро щороку після початку реконструкції.

Збільшення капіталу набуде чинності 31 грудня 2024 року, а виплати розпочнуться з початку 2025 року.

Це третє збільшення капіталу в історії ЄБРР після відповідних рішень у 1996 та 2010 роках. У травні цього року керівники банку визнали, що підтримка України має бути найвищим пріоритетом ЄБРР - зараз і в майбутньому - водночас гарантуючи, що він може продовжувати слідувати своїм стратегічним пріоритетам і в інших країнах.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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