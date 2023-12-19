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За час дії «транспортного безвізу» рух товарів автошляхами з України в ЄС і навпаки зріс на понад 40%
10:01 19.12.2023 |
За час дії угоди про вантажні перевезення між Україною та ЄС, так званого "транспортного безвізу", рух товарів автошляхами з України з ЄС і навпаки зріс на понад 40%.
Як повідомляє "Європейська правда", такі цифри опублікував віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков під час засідання спільного комітету з питань цієї угоди.
В інфографіці зазначено, що порівняно з обсягами 2021 року у 2022 році експорт з України до ЄС автошляхами зріс на 41%, а з України до ЄС - на 11%.
Загалом за півтора року дії угоди з України до ЄС автошляхами транспортували на 47,5% більше товарів, ніж до "транспортного безвізу", а з ЄС в Україну - на 44% більше.
"Головний висновок - що ця угода підтримує нашу економіку та експорт. Так, наприклад, завдяки підписанню угоди цьогоріч експорт дорожним транспортом зріс на 30%, імпорт - на 25%. Це підтверджує позитивний вплив угоди", - додав Кубраков.
Міністр також наголосив на важливості повного розблокування кордону України із західними сусідами.
"Запобігання нових блокад у майбутньому має стати принципом економічної безпеки нашого регіону", - додав Кубраков.
Нагадаємо, Україна та Європейський Союз підписали угоду про "транспортний безвіз" 29 червня 2022 року. У березні 2023 року її дію продовжили до 30 червня 2024 року.
Ключовою вимогою польських та словацьких перевізників, які влаштовують блокади на кордоні, є повернення системи дозволів для українських водіїв.
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