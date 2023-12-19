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Думки щодо бізнес-клімату в Україні розділилися - ЄБА
23:43 18.12.2023 |
Переважно позитивно і переважно негативно оцінили бізнес-клімат в Україні, відповідно, 51% та 49% опитаних компаній.
Такі дані опитування «Оцінка безпеки ведення бізнесу в Україні» оприлюднила Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), передає Укрінформ.
Згідно із даними опитування, в якому взяли участь понад 100 респондентів з різних галузей економіки, 49% опитаних компаній переважно негативно оцінюють бізнес-клімат у країні: 8% вкрай негативно і 41% негативно. Більш позитивно налаштовано 51% респондентів, серед яких 45% вважають бізнес-клімат задовільним і лише 6% - позитивним.
Як зауважують в ЄБА, походження капіталу несуттєво впливає на оцінку бізнес-клімату. Представники українського та іноземного бізнесу майже однаково оцінюють бізнес-клімат у країні: як позитивним, так і негативним бізнес-клімат оцінюють приблизно однакова кількість опитуваних компаній.
Водночас, в 2021 році кількість міжнародних компаній, які позитивно оцінювали бізнес клімат становила 59%.
Серед основних кризових ситуацій, з якими стикаються компанії, респонденти зазначають мобілізацію (84% опитаних), воєнні дії (67%) та відтік професійних кадрів (56%). У 2021 році в топі були незаконні дії державних органів, незаконні конкурентні дії та незаконні дії правоохоронних органів.
Як повідомлялося, наступного року малі та середні підприємства зможуть отримати від держави 15 тисяч грантів на розвиток. Зокрема, на 2024 рік в бюджеті закладено 18 млрд грн на продовження доступного кредитування вітчизняних підприємців за програмою 5-7-9%.
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