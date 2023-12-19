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Думки щодо бізнес-клімату в Україні розділилися - ЄБА

23:43 18.12.2023 |

Економіка

Думки щодо бізнес-клімату в Україні розділилися - ЄБА

 

Переважно позитивно і переважно негативно оцінили бізнес-клімат в Україні, відповідно, 51% та 49% опитаних компаній.

Такі дані опитування «Оцінка безпеки ведення бізнесу в Україні» оприлюднила Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), передає Укрінформ.

Згідно із даними опитування, в якому взяли участь понад 100 респондентів з різних галузей економіки, 49% опитаних компаній переважно негативно оцінюють бізнес-клімат у країні: 8% вкрай негативно і 41% негативно. Більш позитивно налаштовано 51% респондентів, серед яких 45% вважають бізнес-клімат задовільним і лише 6% - позитивним.

Як зауважують в ЄБА, походження капіталу несуттєво впливає на оцінку бізнес-клімату. Представники українського та іноземного бізнесу майже однаково оцінюють бізнес-клімат у країні: як позитивним, так і негативним бізнес-клімат оцінюють приблизно однакова кількість опитуваних компаній.

Водночас, в 2021 році кількість міжнародних компаній, які позитивно оцінювали бізнес клімат становила 59%.

Серед основних кризових ситуацій, з якими стикаються компанії, респонденти зазначають мобілізацію (84% опитаних), воєнні дії (67%) та відтік професійних кадрів (56%). У 2021 році в топі були незаконні дії державних органів, незаконні конкурентні дії та незаконні дії правоохоронних органів.

Думки щодо бізнес-клімату в Україні розділилися - ЄБА

 

Як повідомлялося, наступного року малі та середні підприємства зможуть отримати від держави 15 тисяч грантів на розвиток. Зокрема, на 2024 рік в бюджеті закладено 18 млрд грн на продовження доступного кредитування вітчизняних підприємців за програмою 5-7-9%.
 

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