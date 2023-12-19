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У листопаді видатки загального фонду держбюджету становили 285,7 мільярда

23:15 18.12.2023 |

Економіка

У листопаді видатки загального фонду держбюджету становили 285,7 мільярда

 

За січень - листопад 2023 року касові видатки загального фонду державного бюджету становили 2632,8 млрд грн; із них у листопаді - 285,7 млрд гривень.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Найбільше коштів за 11 місяців 2023 року спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 1082,1 млрд грн (у листопаді - 98,2 млрд грн) або 41,1% від загального обсягу видатків, здійснених за січень-листопад 2023 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 836 млрд грн (у листопаді - 74,7 млрд грн).

Крім того, 637,9 млрд грн (у листопаді - 75,1 млрд грн) спрямовано на оплату використання товарів і послуг або 24,2% від загального обсягу видатків.

Ще 473,4 млрд грн (у листопаді - 49,2 млрд грн) спрямовано на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 18% від загального обсягу видатків.

Видатки на обслуговування державного боргу становили 225 млрд грн (у листопаді - 37,5 млрд грн) або 8,5% від загального обсягу.

Також 135,6 млрд грн (у листопаді - 10 млрд грн) було спрямовано на трансферти місцевим бюджетам. Це 5,2% всіх видатків загального фонду держбюджету.

Як повідомляв Укрінформ, за січень - листопад 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1 536,0 млрд грн.
 

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