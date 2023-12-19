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Литва, Швеція та Канада створили групу для відновлення транспортної галузі України
22:56 18.12.2023 |
Литва, Швеція та Канада вирішили створити «Групу спільних інтересів для України». Вона візьметься за підтримку відновлення української транспортної галузі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача у Facebook.
За словами Деркача, Київ відвідали міністр транспорту Литви Маріус Скудоіс, міністр інфраструктури Швеції Андреас Карлсон та генеральний секретар Міжнародного транспортного форуму Янг Те Кім.
"Привід - створення "Групи спільних інтересів для України" (CIG4U). Це ініціатива трьох країн: Литви, Швеції та Канади у рамках Міжнародного транспортного форуму. Мета роботи групи - підтримка відновлення транспортної галузі та розвиток логістичних шляхів", - уточнив заступник міністра.
Головними напрямками роботи групи стануть:
* координація підтримки матеріальних потреб, пов'язаних з транспортом;
* аналітична підтримка відновлення транспортного сполучення.
Чиновник розповів, що перші проекти будуть спрямовані на розвиток автомобільних та залізничних вантажних перевезень України.
Що передувало
Нагадаємо, на початку листопада польські перевізники розпочали блокаду кордону з Україною. Вони не пропускали вантажівки через КПП. Аналогічні страйки розпочалися в Угорщині та Словаччині.
Це вплинуло на український експорт, оскільки через блокаду кордону на пунктах пропуску пропускали лише по 2-3 вантажівки на годину.
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