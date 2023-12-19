Україна домовилася з британськими компаніями про обслуговування суден і ремонт артсистем

Україна уклала з кількома компаніями Великої Британії угоди про ремонт, обслуговування та розробку військової техніки. Домовленості були укладені під час візиту до Києва Торгової місії Сполученого королівства, що відбувся минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу британського уряду.

Спільна торгова місія під керівництвом Міністерства бізнесу та торгівлі та Міністерства оборони відбулася 13-14 грудня, і ґрунтувалася "на стійкій та постійній підтримці Великої Британії оборони України після вторгнення Путіна у 2014 році".

У заяві Даунінг-стріт зазначається, що зустрічі в Києві відбулися обговорення на виставці Defense and Security Equipment International (DSEI) у Лондоні минулого вересня потенційного партнерства між британськими та українськими оборонними та охоронними компаніями.

Ця торгова місія стала першою, яку провели в Україні британські уряд та представники оборонки. За підсумками зустрічей між компаніями та урядом України були підписані угоди, у тому числі:

* Британська компанія Babcock отримала трирічний контракт від МОУ на підтримку та технічне обслуговування протимінних суден "Чернігів" та "Черкаси", які раніше Лондон передав ВМС ЗСУ. До цього офіс компанії було створено офіс компанії в Україні.

* Компанії BAE Systems та AMS Integrated Solutions Ltd підписали угоду, яка передбачає підтримку, ремонт та обслуговування переданих Британією спеціалізованих артилерійських систем ЗСУ у центрах AMS безпосередньо на території України.

* Компанія Thales підписала меморандум про взаєморозуміння з українським підприємством з виробництва безпілотних авіаційних систем Aerodrone, який "об'єднає найкращі розробки української та північноірландської інженерної думки для створення нових можливостей для Збройних сил України".

Торгові місії хочуть розширити наступного року

Також у комюніке зауважується, що у 2024 році заплановано проведення нових подібних місій, у яких зможуть взяти участь інші підприємства оборонпрому.

У заяві британського уряду йдеться, що загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між країнами за чотири квартали до кінця другого кварталу 2023 року становив 1,5 мільярда фунтів стерлінгів (близько 1,9 млрд доларів).

Раніше, 15 грудня, глава Міноборони Рустем Умєров під час британсько-української конференції з оборонної промисловості у Києві зазначив, що метою МОУ на 2024 рік є локалізація виробництва озброєнь в Україні.

Нагадаємо також, що 30 вересня в Україні відбувся форум оборонних індустрій, де брали участь українські та іноземні виробники зброї. У форумі взяли участь щонайменше 165 оборонних компаній з 26 країн. За його підсумками стало відомо, що зброю з Україною вироблятимуть майже 60 компаній з 23 країн світу.