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Фонд держмайна за тиждень залучив до бюджету майже ₴60 мільйонів
16:56 18.12.2023 |
Фонд державного майна України минулого тижня провів приватизаційні аукціони, за результатами яких залучив до бюджету 59,46 млн грн.
Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Команда Фонду держмайна протягом 11-15 листопада провела 21 онлайн-аукціонів з приватизації держмайна у системі Prozorro.Продажі. Сумарна вартість цінових пропозицій становить 59,46 млн гривень», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що участь у торгах взяли 138 осіб, вартість активів у ході конкуренції зросла у 3,2 раза.
Фонд держмайна планує цього тижня провести 34 приватизаційних аукціонів. Серед виставлених на торги активів, зокрема, пакет акцій Рівненського радіотехнічного заводу, Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів, Нігинський кар'єр, «Житомирторф», Ганнопільський спиртовий завод.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів вніс зміни в нормативні акти, необхідні для подальшої приватизації єдиних майнових комплексів державних підприємств "Ічнянський спиртовий завод" та "Червоненський завод продтоварів".
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