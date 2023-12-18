Кількість вакансій на ІТ-ринку впала до мінімуму за п'ять років

Цього року кількість вакансій на ІТ-ринку менша, ніж п'ять років тому. Загальна кількість становить майже 49 тис. вакансій.

Як свідчать дані дослідження DOU, це на 22 тисячі менше, ніж минулого року.

Водночас зросла кількість нетехнічних вакансій - на 15% за рік, технічних, навпаки, зменшилась - на 34%.

Також побільшало вакансій у маркетингу (+28%), продажах (+37%). Більш ніж у половину зросла кількість вакансій у фінансах, копірайтингу, більш ніж удвічі - у юриспруденції. Виняток - HR і рекрутинг (-38% за рік).

У більшості технічних категорій, навпаки, спостерігається зниження. У 2023 році було більш ніж у половину менше вакансій для QA, Front-end, Java, Android, iOS, .NET, Data Science тощо, на 37% менше у DevOps.

Зменшення кількості вакансій призвело до рекордної конкуренції серед кандидатів. У 2021 році в листопаді на DOU було в середньому 4 відгуки на одну вакансію, торік - 17, цього року - 37.

Як свідчить дослідження, почастішали звільнення айтівців: 16% опитаних взимку сказали, що їх звільнили, восени таких було вже 25%. Водночас 42% фахівців бояться втратити роботу.

Також вперше за історію спостережень зрівнялась кількість айтівців у продукті й аутсорсі - їх тепер по 40%. Поки аутсорс потерпає від браку нових клієнтів і замовлень, деякі продуктові компанії почуваються краще і продовжують активно наймати.