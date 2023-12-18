Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кількість вакансій на ІТ-ринку впала до мінімуму за п'ять років

13:53 18.12.2023 |

Економіка

 

Цього року кількість вакансій на ІТ-ринку менша, ніж п'ять років тому. Загальна кількість становить майже 49 тис. вакансій.

Як свідчать дані дослідження DOU, це на 22 тисячі менше, ніж минулого року.

Водночас зросла кількість нетехнічних вакансій - на 15% за рік, технічних, навпаки, зменшилась - на 34%.

Також побільшало вакансій у маркетингу (+28%), продажах (+37%). Більш ніж у половину зросла кількість вакансій у фінансах, копірайтингу, більш ніж удвічі - у юриспруденції. Виняток - HR і рекрутинг (-38% за рік).

У більшості технічних категорій, навпаки, спостерігається зниження. У 2023 році було більш ніж у половину менше вакансій для QA, Front-end, Java, Android, iOS, .NET, Data Science тощо, на 37% менше у DevOps.

Кількість вакансій на ІТ-ринку впала до мінімуму за п'ять років

 

Зменшення кількості вакансій призвело до рекордної конкуренції серед кандидатів. У 2021 році в листопаді на DOU було в середньому 4 відгуки на одну вакансію, торік - 17, цього року - 37.

Як свідчить дослідження, почастішали звільнення айтівців: 16% опитаних взимку сказали, що їх звільнили, восени таких було вже 25%. Водночас 42% фахівців бояться втратити роботу.

Також вперше за історію спостережень зрівнялась кількість айтівців у продукті й аутсорсі - їх тепер по 40%. Поки аутсорс потерпає від браку нових клієнтів і замовлень, деякі продуктові компанії почуваються краще і продовжують активно наймати.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,1924
  0,1713
 0,46
EUR
 1
 40,5918
  0,0796
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0895  0,00 0,01 37,6508  0,01 0,04
EUR 40,3128  0,06 0,14 41,1264  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1700  0,13 0,35 37,1950  0,13 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес