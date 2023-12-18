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АНАЛІТИКА

З 2021 року парк бензовозів зріс учетверо — AUTO-Consulting

З 2021 року парк бензовозів зріс учетверо — AUTO-Consulting

 

На початок листопада 2023 року парк бензовозів в Україні нараховував 6 400 одиниць, що у чотири рази більше, ніж їх було на початок 2022 року. Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting.

Як повідомив enkorr директор Auto-Consulting Олег Омельницький, лише за січень-жовтень поточного року обсяг продажів нових автоцистерн склав 895 одиниць, зокрема 5 бітумних. Вживаних цистерн за цей період збільшилось на 1 240 одиниць.

Для порівняння, згідно з даними Auto-Consulting, за 10 місяців минулого року було придбано 593 нові автоцистерни й 16 бітумовозів, а також 2 086 одиниць вживаних цистерн.

2021 року український парк бензовозів нараховував усього 1 500 од..

З 2021 року парк бензовозів зріс учетверо — AUTO-Consulting

 

Нагадаємо, саме 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, було зафіксовано значний приріст автомобільних цистерн. Завдяки цьому в окремі місяці вдавалося постачати до 50% бензину й до 40% дизпального від загального обсягу постачань.
За матеріалами: EnKorr
 

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