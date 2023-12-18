Україна за 11 міс. 2023 р. експортувала меблів на $730 млн - УАМ

Україна за січень-листопад 2023 року експортувала меблів на $730 млн, що на 3,2% менше за аналогічний показник 2022 року, повідомила член правління Української асоціації меблевиків (УАМ) і координаторка розвитку меблевих кластерів Оксана Донська агентству "Інтерфакс-Україна".

"Основною причиною падіння є блокування польсько-українського кордону. Вантажівки з меблями тижнями стояли в черзі на кордоні в листопаді 2023 року, і невелика частка була доставлена автомобілями з вантажопідйомністю до трьох тонн. Очікується, що відкладений попит листопада та зняття блокування кордонів із Польщею дасть змогу відвантажити замовлення та досягти рівня експорту за 2023 рік у $810 млн і значно збільшити обсяг експорту вже наступного року", - повідомила Донська.

Зокрема, українську продукцію для реалізації в усій міжнародній мережі закуповує JYSK. "Якщо порівнювати обсяги закупівлі JYSK в Україні у 2023 році з 2021 роком, то компанія збільшила обсяги закупівлі натуральних одиниць, а в грошовому виразі - майже на 20% у євро", - повідомила менеджер із закупівель компанії ТОВ "ЮСК Україна" Ірина Романчук.

За її словами, JYSK може і надалі збільшувати обсяг закупівель, якщо українські виробники готові переходити на європейські стандарти роботи й імплементувати екологічні та соціальні ініціативи на своїх виробництвах.

Загалом питома вага експорту меблів у загальному обсязі експорту товарів з України за 11 місяців 2023 року становила 2,2%.

У період 2009-2021 років експорт українських меблів (група товарів 94) щорічно зростав у середньому на 13,5% з $0,2 млрд до рекордного максимуму 2021 року $1,1 млрд. За 2022 рік українським виробникам меблів вдалося втримати експорт на рівні $0,8 млрд, з яких 91,1% припадало на країни ЄС.

Донська зазначила, що за 2023 рік змінилася структура експорту за країнами-партнерами. Так, порівняно з аналогічним періодом 2022 року частка експорту до Польщі скоротилася з 35,1% ($264,6 млн) до 29,5% ($215,2 млн). Водночас значно зріс обсяг експорту в Німеччину на 17%, зі $129,3 млн до $151,3 млн із відповідними змінами питомої ваги з 17,2% до 20,7%.

Українська асоціація меблевиків (УАМ) об'єднує понад 70% представників меблевої індустрії.