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АНАЛІТИКА

За рік cистемою єЧерга скористалися понад 640 тис. вантажівок і автобусів

10:55 18.12.2023 |

Економіка

За рік cистемою єЧерга скористалися понад 640 тис. вантажівок і автобусів

 
За рік роботи електронного сервісу єЧерга ним скористалися для перетину кордону в автомобільних пунктах пропуску 642 тис. вантажівок та автобусів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінвідновлення у Фейсбуці.

"Рік тому Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціювало створення єЧерги для перетину кордону - послуги, яка дозволяє водіям керувати своїм часом. Сьогодні єЧерга - це про 642 тис. перетинів кордону, з яких майже 28 тис. автобусів", - ідеться у повідомленні.

Найчастіше послугою користувалися українські (81,2%), польські (6,7%) і турецькі перевізники (4,3%).

Найрезультативнішим став пункт пропуску «Ягодин - Дорогуськ» - тут єЧергою для перетину кордону скористався кожен четвертий вантажний транспортний засіб.

Для постійної підтримки перевізників було створено колцентр; його оператори вже прийняли та опрацювали майже 150 тис. звернень.

Мінвідновлення зараз веде роботу над масштабуванням сервісу єЧерга для всіх транспортних засобів, зокрема, і для легкового транспорту.

У річницю запуску проєкту міністерство презентувало ще одне важливе оновлення - відкриття всіх номерів транспортних засобів у системі.

"Тепер кожен користувач бачитиме номер вантажівки повністю. Цим рішенням ми даємо можливість кожному слідкувати за коректністю роботи системи та верифікувати, чи дійсно вантажівка з єЧерги заїжджає на пункт пропуску", - повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Як повідомлялося, Україна стала однією з перших країн у світі, яка запровадила електронну чергу перетину кордону, і першою у світі, де електронна черга перетину кордону стала безкоштовною для перевізників.

Із листопада в системі єЧерга є можливість автоматичного порівняння інформації щодо вантажного транспорту з даними про перетин кордону.
 

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