



Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-жовтні 2023 року зросло в 3 рази порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $22,363 млрд із $7,108 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Згідно з її даними, експорт товарів з України за вказаний період порівняно із січнем-жовтнем 2022 року скоротився на 19% - до $29,827 млрд, тоді як імпорт зріс на 18,8% - до $52,19 млрд.

Держстат уточнив, що в жовтні-2023 порівняно з вереснем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 4,8% - до $2,475 млрд, а імпорту - на 1,6% - до $5,251 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в жовтні-2023, як і попереднього місяця, було від'ємним і становило $2,776 млрд проти $2,736 млрд до цього.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-жовтні 2023 року становив 0,57 (у січні-жовтні 2022 року - 0,84).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 228 країн світу. Раніше аналітичний центр Experts Club представив аналіз макроекономіки України та світу. Детальніше про ситуацію в українській та світовій економіці дивіться у відео на YouTube-каналі "Клуб експертів" за посиланням:





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