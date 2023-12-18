Українські порти цьогоріч збільшили обробку вантажів на 15,8%

Морські порти України у січні-листопаді 2023 року збільшили перевалку вантажів порівняно з аналогічним періодом минулого року на 15,8% - до 52,8 млн тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) у Фейсбуці.

«За підсумками 11 місяців 2023 року у надзвичайно важких військових умовах портами України перевантажено 52,8 млн тонн вантажів проти 45,6 млн тонн у 2022 році», - ідеться у повідомленні.

За даними АМПУ, перевалка експортних вантажів у січні-листопаді становила 47,9 млн тонн, імпортних - 4,6 млн тонн.

Як повідомляв Укрінформ, у 2022 році морські порти України обробили 59 млн тонн вантажів. У довоєнному 2021 році морські порти України обробили 153,3 млн тонн вантажів.

Після початку російського повномасштабного військового вторгнення в Україні працюють лише 6 із 13 морських портів: Південний, Одеса, Чорноморськ, Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ.