Нову польську блокаду ПП «Дорогуськ» з 18 грудня буде розширено участю фермерів

Блокаду найбільшого на польсько-українському кордоні пункту пропуску (ПП) "Дорогуськ-Ягодин", відновлення якої анонсовано з 14:30 за київським часом у понеділок, 18 грудня, тепер проводитиме об'єднання польських фермерів Zjednoczona Wieś ("Об'єднане село"), повідомив лідер протестуючих перевізників Рафа Меклер.

Згідно з його повідомленням у соцмережі X у ніч на понеділок серед нових умов, зокрема, призупинення імпорту цукру з України, негайна виплата прямих субсидій та збереження компенсації акцизу на паливо, а також компенсації виробникам кукурудзи.

Незважаючи на заборону імпорту зернових з України, що діє вже багато місяців, стверджується, що на польському ринку склалася трагічна ситуацією, викликаною неконтрольованим припливом зерна з України, врожай 2023 року перспективи не покращив, а системні рішення щодо захисту внутрішнього ринку не впроваджуються.

Як повідомлялося, блокаду ПП "Ягодин - Дорогуськ", "Краковець - Корчова" та "Рава-Руська - Гребінне" розпочали 6 листопада польські перевізники, а 22 листопада до протесту приєдналася організація Oszukana Wieś ("Обдурене село"), яка заблокувала ПП "Ше - Медика". Поза блокадою залишилися лише пункти для пропуску порожнього транспорту та пункти для малотоннажних автомобілів.

Глава гміни Дорогуськ розпустив акцію протесту польських перевізників 11 грудня о 14.00 за Києвом, а пізніше відмовився задовольнити нову заяву про протест. Проте 15 грудня місцевий польський суд скасував це рішення.

Організатори блокади, які вимагають скасування запровадженого з війною "транспортного безвізу" для України, повідомляли, що згідно з офіційним дозволом місцевої влади, вона триватиме до 3 січня 2024 року, проте на окремих пунктах вже є дозволи про її продовження до лютого, а нова блокада ПП " Дорогуск-Ягодин", за даними польських ЗМІ, анонсовано до березня включно. Українська сторона сподівалася на розблокування кордону після приходу в Польщі до влади на початку цього тижня нового уряду під керівництвом Дональда Туска, проте, крім Дорогуська, цього більше ніде не сталося.

За даними Держмитслужби, сумарний експорт автотранспортом з України у листопаді впав на 26,7% - до 783 тис. тонн, тоді як імпорт - на 23,5%, до 967,1 тис. тонн. Зокрема експорт через Польщу впав на 39,3% - до 282,3 тис. тонн, тоді як імпорт - на 44,6%, до 511,6 тис. тонн. Найбільше падіння з-чотирьох заблокованих ПП було зафіксовано якраз у "Ягодин-Дорогуськ": експорт - майже в 5 разів, до 32,4 тис. тонн, імпорт - у 3,1 раза, до 113,7 тис. тонн.