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Польський суд скасував заборону на протести в Дорогуську, блокаду кордону поновлять
23:06 15.12.2023 |
У п'ятницю Люблінський окружний суд скасував рішення голови гміни Дорогуськ, яке забороняло перевізникам знову зібратися у понеділок, 18 грудня, перед прикордонним переходом у цьому населеному пункті.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.
У понеділок, 11 грудня, голова гміни Дорогуськ Войцех Сава відкликав дозвіл на проведення акції на під'їзній дорозі до прикордонного переходу з Україною. У суду є 30 днів на розгляд скарги на це рішення.
У свою чергу, у п'ятницю Окружний суд Любліна розглянув іншу скаргу перевізників на рішення мера про заборону нового зібрання (запланованого на понеділок, 18 грудня), про яке перевізники просили у вівторок.
"Суд вирішив скасувати рішення мера гміни Дорогуськ від 13 грудня 2023 року", - повідомив суддя Пьотр Ринг.
Суд встановив, що голова гміни не міг відмовити в можливості організувати протест, посилаючись на загрозу втрати майна значного розміру, оскільки при цьому він не продемонстрував конкретних можливих збитків. Суд не розділив цей аргумент, зазначивши, серед іншого, що протест не був спрямований на повне блокування руху, а лише на його уповільнення.
Це означає, що в ніч з неділі на понеділок перевізники можуть знову протестувати на під'їзді до кордону і вони вже оголосили про це. Мер може оскаржити рішення суду протягом 24 годин, але починаються вихідні, і судові органи не встигнуть розглянути можливу скаргу до початку протесту.
За даними поліції, близько 1,7 тис. вантажівок очікують у 45-кілометровій черзі на проїзд через Дорогуськ у п'ятницю. Черга транспортних засобів досягає села Хойно Нове Пірвше на національній дорозі 12, де час очікування на перетин кордону становить 55 годин.
Акція протесту польських перевізників на прикордонних переходах у Дорогуську та Гребенному (Люблінське воєводство) та у Корчовій (Підкарпатське воєводство) розпочалася 6 листопада. Страйкарі пропускають по кілька автомобілів на годину.
Тим часом у Медиці з 23 листопада протестують фермери з організації "Ошукане село". Вони вимагають, серед іншого, дотацій на кукурудзу.
Вранці 15 грудня речник ДПСУ розповів, що на розблокованому КПП "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею пропускають вже приблизно стільки ж вантажівок, як у період до блокади.
Нагадаємо, там очільник польської гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників. Вони подали заявку на новий протест, але отримали відмову.
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