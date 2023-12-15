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АНАЛІТИКА

Молдова отримала додаткові гроші від ЄС для розвитку «коридорів солідарності»

 

Європейський інвестиційний банк ухвалив кредит для Молдови на €41,2 млн для вдосконалення внутрішніх транспортних шляхів країни, зокрема, залізничного сполучення. Цей кредит буде доповнений грантом від ЄС на суму €12 млн, що будуть використані для розвитку «коридорів солідарності» на кордонах з Україною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Європейської ради.

«Я вітаю підписання цього кредиту (на €41,2 млн), який, разом із внеском Єврокомісії у €12 мільйонів, поліпшить залізничну інфраструктуру в Молдові. Близько 128 кілометрів залізничних шляхів за напрямом північ-південь пройдуть реновацію, що принесе велику користь для економіки Молдови. Проєкт дозволить також зміцнити «коридори солідарності», де Молдова й Румунія відіграють ключову роль у функціонуванні Дунайського коридору, через який проходить до 70% від загального обсягу продуктів з України», - зазначила єврокомісар з транспорту Адіна Велян.

Проєкт також допоможе зменшити затори на дорогах та підвищити природоохоронні властивості транспортних шляхів.

Як повідомлялося, після початку російської агресії ЄС проявив дієву солідарність з Україною і почав надавати їй суттєву політичну, економічну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу. Зокрема, після того, як Росія заблокувала чорноморські порти України, ЄС започаткував діяльність так званих «коридорів солідарності» на кордонах з Україною, які дозволили суходолом вивозити українське зерно та інші продовольчі товари на світовий ринок, зменшуючи ризики продовольчої кризи у найбільш вразливих країнах і дозволяючи Україні поповнювати власний бюджет.

З травня 2022 року «коридорами солідарності» були перевезені понад 59 мільйонів тонн зернових культур та соняшника, а також інших продуктів походженням з України. Водночас з використанням цих транспортних шляхів в Україну доставлялися гуманітарна допомога, пальне та інші необхідні товари.
Ключові теги: Молдова, ЄС
 

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