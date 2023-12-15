Американське агентство модернізує дев'ять пунктів пропуску на кордоні України з ЄС

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) проводить модернізацію дев'яти пунктів пропуску на кордоні України з європейськими державами. Про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

Зараз, зокрема, оновлюють систему освітлення на ключових пунктах пропуску на кордоні з Польщею та Словаччиною. На цих КПП становлять 479 світлодіодних світильників. Роботи триватимуть протягом грудня та початку січня.

"Це важливо для поліпшення логістики з країнами-партнерами, забезпечення безперебійного потоку вантажів з України, зокрема експорту зерна", - зазначає українське міністерство.

"Систематичне оновлення ключових пунктів перетину кордону не лише посилює експортну потужність України, але і є символом стійкості та прогресу перед викликами. Ці зусилля забезпечують не тільки світлішу дорогу для транспорту, але й світліше майбутнє для країни", - вважає директор проєкту USAID "Економічна підтримка України" Тімоті Мадіган.

Проєкт USAID працює над модернізацією пунктів перетину кордону для підвищення операційної ефективності, покращення логістики перевезень вантажів, збільшення обсягів торгівлі, експорту зернових і транспортних потоків загалом.

Довідка.

У 2023-2026 роках USAID у межах проєкту "Економічна підтримка України" виділить $115 млн на підтримку Державного агентства з відновлення й розвитку інфраструктури, Укрзалізниці та Державної митної служби з метою модернізації пунктів перетину кордону для покращення логістики перевезень вантажів, збільшення обсягів торгівлі й експорту зернових.