Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Американське агентство модернізує дев'ять пунктів пропуску на кордоні України з ЄС

Американське агентство модернізує дев&apos;ять пунктів пропуску на кордоні України з ЄС

 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) проводить модернізацію дев'яти пунктів пропуску на кордоні України з європейськими державами. Про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

Зараз, зокрема, оновлюють систему освітлення на ключових пунктах пропуску на кордоні з Польщею та Словаччиною. На цих КПП становлять 479 світлодіодних світильників. Роботи триватимуть протягом грудня та початку січня.

"Це важливо для поліпшення логістики з країнами-партнерами, забезпечення безперебійного потоку вантажів з України, зокрема експорту зерна", - зазначає українське міністерство.

Американське агентство модернізує дев&apos;ять пунктів пропуску на кордоні України з ЄС

 

"Систематичне оновлення ключових пунктів перетину кордону не лише посилює експортну потужність України, але і є символом стійкості та прогресу перед викликами. Ці зусилля забезпечують не тільки світлішу дорогу для транспорту, але й світліше майбутнє для країни", - вважає директор проєкту USAID "Економічна підтримка України" Тімоті Мадіган.

Проєкт USAID працює над модернізацією пунктів перетину кордону для підвищення операційної ефективності, покращення логістики перевезень вантажів, збільшення обсягів торгівлі, експорту зернових і транспортних потоків загалом.

Довідка.

У 2023-2026 роках USAID у межах проєкту "Економічна підтримка України" виділить $115 млн на підтримку Державного агентства з відновлення й розвитку інфраструктури, Укрзалізниці та Державної митної служби з метою модернізації пунктів перетину кордону для покращення логістики перевезень вантажів, збільшення обсягів торгівлі й експорту зернових.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,0211
  0,0298
 0,08
EUR
 1
 40,5122
  0,0992
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0870  0,03 0,07 37,6370  0,05 0,13
EUR 40,3693  0,23 0,56 41,2233  0,34 0,84

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0400  0,08 0,22 37,0600  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес