Фон дер Ляєн: Найближчими днями Україні буде виділено останні до 2023 р. EUR1,5 млрд макрофіну

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн каже, що найближчими днями Україні буде виділено черговий, останній у 2023 році транш макрофінансової допомоги в розмірі EUR1,5 млрд, що дасть змогу побудувати "невеликий, але важливий міст", необхідний для того, щоб дозволити подальше фінансування в розмірі EUR50 млрд на період до 2027 року. Обговорення цього питання відбудеться на позачерговому саміті ЄС, який пройде наприкінці січня - початку лютого 2024 року.

Про це вона сказала в п'ятницю в Брюсселі на пресконференції після завершення засідання Європейської ради. "Найближчими днями ми виділимо останні EUR1,5 млрд для України цього року, що було погоджено в межах так званого пакета макрофінансової допомоги на 2023 рік. Це буде виплата в наступні кілька днів - EUR1,5 млрд. Це допоможе Україні профінансувати її потреби на початку року 2024 року. Це важливо, щоб побудувати невеликий, але важливий міст (до нового фінансування). Ми використаємо час до проведення засідання Європейської ради, (щоб) або в нас була згода 27 (держав-членів), або ми працюватимемо над альтернативами, які дадуть нам змогу зробити операційні рішення, коли прийде час. Для нас дуже важливо, що буде послідовне, передбачуване і надійне фінансування для України. Це важливо для України, для бізнес середовища та інвесторів", - розповіла фон дер Ляєн.

Зі свого боку президент Європейської ради Шарль Мішель висловив упевненість, що рішення, яке дасть змогу продовжувати фінансово підтримувати Україну, буде знайдено. "Я впевнений, що буде знайдено рішення, тому що початковий пункт полягає в тому, що у нас є підтримка 26 лідерами виконати наші обіцянки. І інший пункт це те, що ми називаємо "переговорною коробкою" - останні пропозиції були підтримані 26 державами-членами. Це означає, що наступне засідання ми розпочнемо, знаючи, що 26 держав-членів підтримують ті самі цілі, ті самі пріоритети, включно з пакетом EUR50 млрд для України на чотири роки. У нас є різні доступні інструменти, щоб гарантувати, що ми будемо здатні виконати наші обіцянки", - запевнив він.