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На соцвиплати цьогоріч спрямовано ₴408 мільярдів - Мінфін
16:41 15.12.2023 |
Упродовж десяти місяців 2023 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 407,9 млрд грн, із них 249,2 млрд грн - на пенсійні виплати.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
"У січні ‒ листопаді 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 407,9 млрд грн, зокрема у листопаді - 36,7 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Мінфіну, за 11 місяців 2023 року спрямовано 249,2 млрд грн на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, 93,8 млрд грн - на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, 39,8 млрд грн - на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам, 22,2 млрд грн - на соціальний захист дітей та сім'ї, 2,7 млрд грн - на соціальний захист осіб з інвалідністю та 0,2 млрд грн - на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги.
«Важливо відзначити, що в цьому році за рахунок міжнародних партнерів 100 % профінансовано пенсії, житлові субсидії, надано допомогу дітям і малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за донорські кошти, які посилюють спроможність держбюджету щодо забезпечення соціальних видатків. Продовжуємо і надалі надавати повну та цілеспрямовану підтримку тим, хто найбільше цього потребує, та забезпечувати соціальний захист наших громадян», ‒ прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
Як повідомлялося, у державному бюджеті на 2024 рік на соціальні видатки передбачено майже 470 млрд грн. В порівнянні із 2023 роком сума збільшена на 25 млрд грн.
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