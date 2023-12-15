Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 10 міс. 2023 р. збільшився втричі - Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-жовтні 2023 року зросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $22,363 млрд із $7,108 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Згідно з її даними, експорт товарів з України за зазначений період порівняно із січнем-жовтнем 2022 року скоротився на 19% - до $29,827 млрд, тоді як імпорт зріс на 18,8% - до $52,19 млрд.

Держстат уточнив, що в жовтні-2023 порівняно з вереснем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 4,8% - до $2,475 млрд, а імпорту - на 1,6% - до $5,251 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в жовтні-2023, як і попереднього місяця, було негативним і становило $2,776 млрд проти $2,736 млрд до цього.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-жовтні 2023 року становив 0,57 (у січні-жовтні 2022 року - 0,84).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 228 країн світу.

Зовнішньоторговельний оборот за найважливішими позиціями в січні-жовтні 2023 р.:

Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, січень-жовтень 2023-го проти січня-жовтня 2022-го, % Імпорт, млн $ Імпорт, , січень-жовтень 2023-го проти січня-жовтня 2022-го, % Усього* 29827 81 52189.9 118.8 Тварини, продукти тваринного походження 1136 92.7 1089.8 115 Продукти рослинного походження 9434.7 90.8 1714.5 109.7 - зернові культури 6824.4 96.4 104.3 78.5 Жири та олії тваринного або рослинного походження 4568.6 94.2 190 75.7 Готові харчові продукти 2560.1 130.3 2656 126.2 Мінеральні продукти 2039.5 50.6 8953 83.6 Енергетичні матеріали; нафта і продукти її переробки 357.6 38.3 8737.1 83.7 Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема: 717.2 64.8 6273.8 120.8 Фармацевтична продукція 216.7 114.4 1729.2 111.3 Добрива 23.6 16 1165.5 162.3 Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 270.4 64.2 3142.8 116.6 Шкіряна сировина 66.3 74.9 215.3 120.2 Деревина та вироби з неї 1309 79.5 175.8 104.4 Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів 196.7 82.9 677.8 108.6 Текстильні матеріали та вироби 309.2 54.4 2046.9 111.8 Взуття 59.3 40 440.8 104.1 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 254 96.3 583 110.1 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 12 32.9 96.6 182.5 Недорогоцінні метали та вироби з них 3341.6 61.7 2766.6 131.4 - чорні метали 2255.5 54.3 1103.3 143.5 Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 2297.9 71.7 9190.9 133.5 Реактори ядерні, котли, машини 798.8 80.6 4359.1 130.1 Електричні машини 1499.2 67.8 4831.7 136.6 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби 282.7 92.2 6289.1 138 Засоби наземного транспорту, крім залізничного 84.4 75.7 5701 130.9 Прилади й апарати оптичні, фотографічні 84.7 83.4 1122 128.7 Різні промтовари 796.6 98.4 750.5 131.7 Твори мистецтва 0.9 104.8 0.6 126.2

Дані: Держстат України

*- Дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій і частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.