Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 10 міс. 2023 р. збільшився втричі - Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-жовтні 2023 року зросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $22,363 млрд із $7,108 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.
Згідно з її даними, експорт товарів з України за зазначений період порівняно із січнем-жовтнем 2022 року скоротився на 19% - до $29,827 млрд, тоді як імпорт зріс на 18,8% - до $52,19 млрд.
Держстат уточнив, що в жовтні-2023 порівняно з вереснем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 4,8% - до $2,475 млрд, а імпорту - на 1,6% - до $5,251 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в жовтні-2023, як і попереднього місяця, було негативним і становило $2,776 млрд проти $2,736 млрд до цього.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-жовтні 2023 року становив 0,57 (у січні-жовтні 2022 року - 0,84).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 228 країн світу.
Зовнішньоторговельний оборот за найважливішими позиціями в січні-жовтні 2023 р.:
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, січень-жовтень 2023-го проти січня-жовтня 2022-го, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, , січень-жовтень 2023-го проти січня-жовтня 2022-го, %
| Усього*
| 29827
| 81
| 52189.9
| 118.8
| Тварини, продукти тваринного походження
| 1136
| 92.7
| 1089.8
| 115
| Продукти рослинного походження
| 9434.7
| 90.8
| 1714.5
| 109.7
| - зернові культури
| 6824.4
| 96.4
| 104.3
| 78.5
| Жири та олії тваринного або рослинного походження
| 4568.6
| 94.2
| 190
| 75.7
| Готові харчові продукти
| 2560.1
| 130.3
| 2656
| 126.2
| Мінеральні продукти
| 2039.5
| 50.6
| 8953
| 83.6
| Енергетичні матеріали; нафта і продукти її переробки
| 357.6
| 38.3
| 8737.1
| 83.7
| Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема:
| 717.2
| 64.8
| 6273.8
| 120.8
| Фармацевтична продукція
| 216.7
| 114.4
| 1729.2
| 111.3
| Добрива
| 23.6
| 16
| 1165.5
| 162.3
| Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
| 270.4
| 64.2
| 3142.8
| 116.6
| Шкіряна сировина
| 66.3
| 74.9
| 215.3
| 120.2
| Деревина та вироби з неї
| 1309
| 79.5
| 175.8
| 104.4
| Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів
| 196.7
| 82.9
| 677.8
| 108.6
| Текстильні матеріали та вироби
| 309.2
| 54.4
| 2046.9
| 111.8
| Взуття
| 59.3
| 40
| 440.8
| 104.1
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 254
| 96.3
| 583
| 110.1
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 12
| 32.9
| 96.6
| 182.5
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 3341.6
| 61.7
| 2766.6
| 131.4
| - чорні метали
| 2255.5
| 54.3
| 1103.3
| 143.5
| Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
| 2297.9
| 71.7
| 9190.9
| 133.5
| Реактори ядерні, котли, машини
| 798.8
| 80.6
| 4359.1
| 130.1
| Електричні машини
| 1499.2
| 67.8
| 4831.7
| 136.6
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби
| 282.7
| 92.2
| 6289.1
| 138
| Засоби наземного транспорту, крім залізничного
| 84.4
| 75.7
| 5701
| 130.9
| Прилади й апарати оптичні, фотографічні
| 84.7
| 83.4
| 1122
| 128.7
| Різні промтовари
| 796.6
| 98.4
| 750.5
| 131.7
| Твори мистецтва
| 0.9
| 104.8
| 0.6
| 126.2
Дані: Держстат України
*- Дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій і частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.