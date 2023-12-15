Роздрібний товарообіг України за 9 міс. 2023 р. зріс на 11,6% - Держстат

Обіг роздрібної торгівлі України в січні-вересні 2023 року в порівняльних цінах збільшився на 11,6% щодо аналогічного періоду 2022 року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у вересні цього року зафіксовано зростання роздрібного товарообігу до вересня минулого року на 19,4%, що менше за показник у серпні, коли він становив 23,8%.

Держстат уточнює, що товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юросіб) за дев'ять місяців 2023 року збільшився в порівняльних цінах щодо аналогічного періоду 2022 року на 8,3%.

Зокрема, у вересні 2023 року зростання становило 14,9% порівняно з 19,3% у серпні.

За даними Держстату, у номінальному вираженні обіг роздрібної торгівлі України в січні-вересні 2023 року становив 1291,1 млрд грн, а підприємств роздрібної торгівлі - 869,9 млрд грн.

Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих Росією територій і частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Як повідомлялося, у 2022 році роздрібний товарообіг в Україні впав на 21,4%.

