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Роздрібний товарообіг України за 9 міс. 2023 р. зріс на 11,6% - Держстат
13:45 15.12.2023 |
Обіг роздрібної торгівлі України в січні-вересні 2023 року в порівняльних цінах збільшився на 11,6% щодо аналогічного періоду 2022 року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
За даними статвідомства, у вересні цього року зафіксовано зростання роздрібного товарообігу до вересня минулого року на 19,4%, що менше за показник у серпні, коли він становив 23,8%.
Держстат уточнює, що товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юросіб) за дев'ять місяців 2023 року збільшився в порівняльних цінах щодо аналогічного періоду 2022 року на 8,3%.
Зокрема, у вересні 2023 року зростання становило 14,9% порівняно з 19,3% у серпні.
За даними Держстату, у номінальному вираженні обіг роздрібної торгівлі України в січні-вересні 2023 року становив 1291,1 млрд грн, а підприємств роздрібної торгівлі - 869,9 млрд грн.
Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих Росією територій і частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Як повідомлялося, у 2022 році роздрібний товарообіг в Україні впав на 21,4%.
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