Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані - у чергах на в'їзд стоять 2600 фур

У чергах на кордоні з Польщею на вʼїзд до України перебуває 2,6 тис. вантажівок.

Про це про ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Непроста ситуація на кордоні з Польщею. Три напрямки - пункти пропуску Рава-Руська, Краківець та Шегині - продовжують блокуватися представниками перевізників та фермерів Польщі. Станом на ранок, за інформацією, яку ми маємо від польських колег, в чергах на цих трьох напрямках в бік України перебуває біля 2 600 вантажівок. Найбільше на пункті пропуску Шегіні", - сказав Демченко.

Він додав, що є позитивна динаміка по пункту пропуску "Ягодин", який розблокували 11 грудня після 14 години.

За словами Демченка, поступово на цьому напрямку зростає потік вантажівок.

"За вчорашній день цей напрямок перетнуло біля 1,2 тис. вантажних засобів в обидва боки, більше в напрямку України. Це ті показники, які були до блокування, до 6 листопада. В черзі перебуває ще досить велика кількість транспортних засобів, це 1,7 тис. на території Польщі в бік України", - сказав речник ДПСУ.

Він зауважив, що поки що немає інформації про зняття блокади на цих трьох напрямках, очікується, що робота, яку веде уряд України в цьому напрямку дозволить досягти результатів.

Демченко додав, що на пункті пропуску Тиса на кордоні з Угорщиною станом на ранок в черзі перебуває 350 вантажівок в бік України. Загалом в пункті пропуску рух відбувається в обидва боки.

За його словами, словацькі прикордонники повідомили про тимчасове розблокування кордону після 22 години 14 грудня.

"Словацькі перевізники на певний час припинили такі дії. Як надовго, складно сказати, але після 22-ї години вантажівки, які слідували у Словаччину, рух пішов. Станом на ранок 130 вантажних засобів перетнуло кордон на виїзд з України. Рух вантажівок, які рухаються в Україну зі Словаччини, не перекрито", - сказав Демченко.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ - Ягодин".

Серед основних вимог - повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

23 листопада польські аграрії долучилися до протесту і розпочали блокування руху вантажного транспорту на пункті пропуску "Медика - Шегині" поблизу Перемишля.

11 грудня польські страйкарі розблокували найбільший пункт пропуску вантажівок на кордоні з Україною - "Ягодин - Дорогуськ".