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Рух вантажівок на кордоні зі Словаччиною поступово відновлюється - Держприкордонслужба України
11:31 15.12.2023 |
За інформацією, що надійшла 14 грудня ввечері українським прикордонникам, представники словацьких перевізників розблокували на невизначений термін рух вантажних автомобілів на в'їзд у Словаччину перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке", повідомила Держприкордонслужба України в телеграм-каналі.
"З моменту припинення блокування станом на 09:00 15 грудня в напрямку виїзду з України через пункт пропуску "Ужгород" оформлено майже 60 вантажівок, ще 1065 - перебувають в електронній черзі на виїзд з України", - зазначено в повідомленні.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Словаччина
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