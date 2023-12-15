Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рух вантажівок на кордоні зі Словаччиною поступово відновлюється - Держприкордонслужба України

 

За інформацією, що надійшла 14 грудня ввечері українським прикордонникам, представники словацьких перевізників розблокували на невизначений термін рух вантажних автомобілів на в'їзд у Словаччину перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке", повідомила Держприкордонслужба України в телеграм-каналі.

"З моменту припинення блокування станом на 09:00 15 грудня в напрямку виїзду з України через пункт пропуску "Ужгород" оформлено майже 60 вантажівок, ще 1065 - перебувають в електронній черзі на виїзд з України", - зазначено в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,9913
  0,0332
 0,09
EUR
 1
 40,4130
  0,4913
 1,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0870  0,03 0,07 37,6370  0,05 0,13
EUR 40,3693  0,23 0,56 41,2233  0,34 0,84

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9600  0,06 0,18 37,0000  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес