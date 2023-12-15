Рух вантажівок на кордоні зі Словаччиною поступово відновлюється - Держприкордонслужба України

За інформацією, що надійшла 14 грудня ввечері українським прикордонникам, представники словацьких перевізників розблокували на невизначений термін рух вантажних автомобілів на в'їзд у Словаччину перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке", повідомила Держприкордонслужба України в телеграм-каналі.

"З моменту припинення блокування станом на 09:00 15 грудня в напрямку виїзду з України через пункт пропуску "Ужгород" оформлено майже 60 вантажівок, ще 1065 - перебувають в електронній черзі на виїзд з України", - зазначено в повідомленні.