Фінансові новини
- |
- 15.12.23
- |
- 11:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міноборони України виграло арбітражів на більш ніж 900 млн грн
09:29 15.12.2023 |
За 100 днів роботи нової команди, з вересня 2023 року, Міністерство оборони України виграло п'ять міжнародних арбітражів з іноземними постачальниками на суму понад 900 млн грн, повідомляє пресслужба міністерства.
"Спори виникли через непостачання майна, порушення термінів його постачання та якість самого товару. Міжнародний арбітраж присудив стягнути на користь Міноборони з недобросовісних іноземних постачальників 6 934 936,92 доларів США та 16 472 958,45 євро. Суд також постановив, що відсотки річних продовжують нараховуватися щоденно до моменту оплати постачальником своєї заборгованості перед Міністерством оборони України", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.
Крім того, за двома контрактами Міністерство юстиції України подало позови до швейцарського арбітражу на суму 33 164 788,23 доларів США. Підготовку цих позовів Мін'юст здійснював спільно з юридичною службою Міністерства оборони України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
|Орбан заблокував нові бюджетні видатки ЄС з 50 млрд для України: буде новий саміт у січні
|Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
|Лідери ЄС підтримують збільшення фонду, з якого допомагають Україні зброєю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Міноборони України виграло арбітражів на більш ніж 900 млн грн
|Світовий банк виділяє Україні $1,34 млрд. додаткового фінансування
|Пів сотні міжнародних юридичних фірм хочуть допомогти Україні покарати РФ за зруйновану енергетику
|Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад €400 мільйонів
|Рефінансування програми «Доступні кредити»: Україна отримала від KfW грант на €50 мільйонів
|Укренерго стало повноправним членом європейської мережі операторів ENTSO-E
|Лідери ЄС заявляють про підтримку зусиль щодо забезпечення експорту українського зерна на світові ринки
Бізнес
|Норвезькі профспілки підтримали шведських колег у страйку проти Tesla
|Dacia Duster: кросовер еволюціонував у нове покоління
|Аналіз крові покаже, як швидко старіють наші органи
|AMD представила нові чипи для завдань ШІ: Instinct MI300X та Instinct M1300A для ЦОД та Ryzen 8040 для ноутбуків
|Поставки Tesla до Швеції можуть бути заблоковані
|Ілон Маск шукає $1 млрд інвестицій для xAI — власної компанії зі штучного інтелекту
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot