Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Світовий банк виділяє Україні $1,34 млрд. додаткового фінансування

09:24 15.12.2023 |

Економіка

 

Світовий банк 14 грудня оголосив про надання $1,34 млрд додаткової фінансової допомоги для забезпечення критично важливих державних послуг на національному та регіональному рівнях в Україні, повідомляється в прес-релізі Світового банку.

Вказується, що цей пакет фінансування складається із позики Світового банку у розмірі 1,086 мільярда доларів США, підкріпленого кредитними коштами Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), яку підтримує уряд Японії. Також пакет включає грант у розмірі 190 мільйонів доларів США від Цільового фонду підтримки, відновлення, відновлення та реформування України (URTF); грант у розмірі 20 мільйонів доларів США від уряду Швейцарії; та грант у розмірі 50 мільйонів доларів США від Уряду Сполучених Штатів Америки.

Проект PEACE є невід'ємною частиною пакету міжнародної підтримки для України, спрямованої на задоволення фінансових потреб у 2024 році.

Після вторгнення Росії в Україну мобілізована Світовим банком допомога дозволила уряду України надавати основні державні послуги, що охоплюють понад 15 мільйонів українців. Разом із схваленим сьогодні пакетом допомоги, Світовий банк вже мобілізував понад 39 мільярдів доларів США екстреного фінансування на підтримку України, включаючи зобов'язання та гарантії донорів таких країн, як США, Японія, Великобританія, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Канада, Швейцарія, Швеція , Данія, Австрія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Індонезія, Литва, Латвія, Бельгія та Республіка Корея.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,9913
  0,0332
 0,09
EUR
 1
 40,4130
  0,4913
 1,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0870  0,03 0,07 37,6370  0,05 0,13
EUR 40,3693  0,23 0,56 41,2233  0,34 0,84

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9600  0,06 0,18 37,0000  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес