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Швеція затвердила зимовий пакет допомоги Україні на €124 мільйони
17:56 14.12.2023 |
Шведський уряд у четвер затвердив зимовий пакет допомоги Україні на 124 млн євро, про який прем'єр Ульф Крістеррсон оголосив кількома днями раніше.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє представництво Швеції в ЄС у соцмережі X.
"Україна бореться за своє виживання та за безпеку й свободу Європи. Це вирішальний час для підтримки України. Сьогодні уряд Швеції схвалив зимовий пакет для України у розмірі 124 млн євро на цивільну інфраструктуру. Майбутнє України - в ЄС!" - зазначається у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, Швеція, Норвегія та Фінляндія оголосили про виділення 21,5 млн євро внесків до фонду Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P), які будуть спрямовані на підтримку критично важливої муніципальної інфраструктури та екологічних інвестицій в Україні.
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