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ФДМУ планує виставити на приватизацію в 2024 році до тисячі об'єктів
12:28 14.12.2023 |
Фонд державного майна в 2024 році планує виставити на приватизаційні аукціони близько тисячі об'єктів.
Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль, передає пресслужба Фонду.
Очільник відомства підкреслив, що малий та середній бізнес будуть основними бенефіціарами цього процесу.
"Ми вважаємо, що малий та середній бізнес має бути в центрі процесу "роздержавлення". Вони є тими стейкхолдерами, які мають отримати найбільшу вигоду від перетворення державних активів, які наразі є пасивами для державного бюджету", - зазначив Коваль.
Виставлення на приватизацію близько тисячі об'єктів наступного року відкриває нові можливості для бізнесу. Всі вони будуть продаватись через приватизаційні аукціони, що забезпечує справедливість та прозорість процесу.
Коваль також підкреслив, що приватизація на часі, оскільки Україна не може дозволити собі генерувати збитки під час війни.
"Державні активи генерують збитки, а кількість державних підприємств не виправдовує той напрямок на лібералізацію та ринкову економіку, який Україна обрала", - пояснив глава ФДМУ та закликав бізнес до співпраці у пошуку об'єктів для приватизації.
"Закликаємо вас стати амбасадорами у пошуку об'єктів для приватизації. Адже в багатьох населених пунктах є об'єкти, які не використовуються по 10-15 років. Звертайтесь до Фонду з пропозицією по приватизації. Будемо робити все, щоб шлях до прозорого аукціону був найкоротшим", - резюмував він.
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